Showdown Sean Combs: Streit über Auswahl der Jury

Vor der Anklageerhebung gegen Sean Combs am Freitag wegen zwei Anklagen schlagen die Bundesanwälte und die Verteidiger von Combs sehr unterschiedliche Zeitpläne für die Auswahl der Geschworenen vor, während sich beide Parteien auf den Prozess im Mai vorbereiten.

Die Regierung strebt an, die Auswahl der Geschworenen am Montag, dem 21. April, zu beginnen. In der Hoffnung, dass die Geschworenen bis Montag, dem 5. Mai, die Eröffnungsplädoyers im Fall des Sexhandels und der Erpressung hören können. Das geht aus dem gemeinsamen Schreiben hervort, das Rolling Stone vorliegt. (Sean Combs hat sich nicht schuldig bekannt.) Da die Regierung mit einem etwa achtwöchigen Prozess rechnet – sechs Wochen für die Staatsanwaltschaft und zwei für die Verteidigung –, könnte jede Abweichung von diesem Zeitplan durch das Wochenende am 4. Juli gefährdet werden. Was sich wiederum auf den potenziellen Jury-Pool auswirken könnte.

„Wenn das Gericht [die Auswahl der Geschworenen] nicht vor dem 5. Mai 2025 einleitet, wird der Prozess wahrscheinlich über den Feiertag am 4. Juli hinaus dauern. Was unnötige zusätzliche Herausforderungen bei der Besetzung der Jury mit sich bringt“. Das warnten die Anwälte der Regierung den US-Bezirksrichter Arun Subramanian am Donnerstagnachmittag.

600 Personen zur Auswahl

Das Anwaltsteam von Sean Combs möchte jedoch, dass die Auswahl der Geschworenen am 5. Mai beginnt. Sie haben empfohlen, dass ein Pool von 600 potenziellen Geschworenen – eine große Zahl von Personen, selbst für einen so hochkarätigen Fall – „schriftliche Fragebögen ausfüllen“ sollte. Aus diesen 600 Fragebögen würden „die Parteien dann die ausgefüllten Fragebögen sammeln. Und prüfen und eine Ablehnung aus wichtigem Grund einreichen“, während beide Seiten den Pool auf 12 Geschworene und einige Ersatzgeschworene reduzieren.

Die Staatsanwälte lehnen den schriftlichen Fragebogen oder Fragebögen im Allgemeinen ab. Mit Ausnahme von „logistischen“ Fragebögen. Combs‘ Team argumentierte, dass ein früherer Beginn der Geschworenenauswahl als am 5. Mai „die Verteidigung erheblich beeinträchtigen“ würde. Weil „vor dem Prozess eine enorme Menge an Beweismitteln geprüft und vorbereitet werden muss“. Die Anwälte von Sean Combs schlugen stattdessen den 13. Mai für die Eröffnungsplädoyers vor. Obwohl dieser Starttermin wahrscheinlich bedeuten würde, dass der Prozess die von der Regierung befürchtete Frist vom 4. Juli überschreiten würde.

Forensische Videoanalyse

In dem gemeinsamen Brief stellen die Verteidiger von Combs außerdem eine Behauptung auf. Sie hätten „durch eine forensische Videoanalyse bestätigt“, dass das Überwachungsmaterial, das Combs bei einem tätlichen Angriff auf seine Ex-Freundin Casandra „Cassie“ Ventura in einem Hotelflur zeigt, „in wesentlichen Punkten erheblich verändert wurde“.

„Dazu gehört das Abdecken des Zeitstempels und das anschließende Ändern der Videosequenz. Dazu gehört auch das Beschleunigen des Videos. Um fälschlicherweise den Eindruck zu erwecken, dass die Handlungen im Video schneller ablaufen, als sie es tatsächlich tun“, schrieben die Anwälte von Combs. ‚Infolgedessen stellen die CNN-Videos die fraglichen Ereignisse nicht fair und genau dar.‘ Ein Vertreter von CNN antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Combs‘ Verteidigungsteam behauptete in Gerichtsakten, dass CNN – nach dem Kauf der „einzigen bekannten Kopie“ des Überwachungsmaterials und der angeblichen Änderung des Videos – „das Originalmaterial vernichtet hat. Obwohl es von der Untersuchung des Bundes wusste. Und wiederholt darüber berichtete“. Staatsanwälte räumten zuvor ein, eine andere Version des Bandes zu besitzen.

Keine Diskrepanz zwischen den beiden Videos

In einer Gerichtsverhandlung am 22. November sagte Christy Slavik, eine Anwältin der Regierung, dass die Staatsanwälte zwar später eine Kopie des von CNN ausgestrahlten Filmmaterials erhalten hätten. Aber auch über „Handykamera-Aufnahmen“ des Vorfalls „von einem Zeugen der Grand Jury“ Zugang zu dem Material erhalten hätten.

„Die andere Sache, Euer Ehren“, fügte Slavik hinzu. „Das Filmmaterial der Handykamera zeigt genau dasselbe wie das CNN-Video. Ich glaube also wirklich nicht, dass es eine Diskrepanz zwischen den beiden Videos gibt.“

Die gegensätzlichen Vorschläge kommen vor einer geplanten Anhörung am Freitag im Strafverfahren gegen Sean Combs wegen Sexhandels und Erpressung. Der 55-Jährige wird auch wegen zweier neuer Anklagen gegen ihn angeklagt. Sie fügen mutmaßliche Straftaten nach dem Erpressungsgesetz hinzu. Er plädierte auf nicht schuldig.

Ende Januar fügten die Staatsanwälte dem Fall zwei mutmaßliche Opfer hinzu. Sie beschuldigen die Combs, „ein Opfer über einen Hotelbalkon gehängt zu haben“. Außerdem und Meth und Halluzinogene besessen und beabsichtigt zu haben, diese zu verteilen. Anfang dieses Monats wurde eine zweite Anklage bekannt gegeben. Darin wird Combs beschuldigt, seine Mitarbeiter missbraucht zu haben. Außerdem die Anwendung von Drohungen und körperlicher Gewalt gegen einen Mitarbeiter, um mit ihm sexuelle Handlungen zu begehen.