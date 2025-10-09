Interview über Toten Hosen: „Es ist kein Verrat, nüchtern auf die Bühne zu gehen“

Kiss-Bassist Gene Simmons erholt sich zu Hause, nachdem er am Dienstag, dem 7. Oktober, in Malibu mit seinem Auto in ein geparktes Fahrzeug gefahren war. Wie NBC 4 Los Angeles berichtet, ereignete sich der Unfall kurz vor 13 Uhr Ortszeit auf einem Abschnitt des Pacific Coast Highway. Simmons erklärte den Beamten des Sheriff’s Department von Los Angeles, er sei während der Fahrt in einem Lincoln Navigator kurz ohnmächtig geworden oder habe das Bewusstsein verloren.

Bevorstehende Auftritte und Ehrung

Seine Frau Shannon Tweed sagte, das Auto habe mehrere Fahrspuren überquert, bevor es mit dem geparkten Wagen kollidierte. Tweed erklärte weiter, Simmons sei zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht und anschließend nach Hause entlassen worden, um sich dort zu erholen. Sie vermutete, der Vorfall könne mit einer kürzlich vorgenommenen Änderung seiner Medikation und seinem geringen Wasserkonsum zusammenhängen – etwas, das er offenbar nicht gern tut.

Simmons teilte NBC 4 außerdem eine Sprachnachricht mit, in der er versicherte, dass es ihm gut gehe. Ein Sprecher bestätigte dies gegenüber ROLLING STONE: „Mr. Simmons is totally fine from this minor fender bender.“

Simmons steht in den kommenden Monaten vor einem vollen Terminkalender. Im November kommt es zu einer Art Kiss-Reunion, wenn Simmons, Paul Stanley und „special guests“ bei einem dreitägigen Vegas-Event namens Kiss Army Storms Vegas ein „unmasked“ Electric-Konzert geben. Dieses Konzert folgt zwei Jahre nach dem angeblich letzten Auftritt der Band, nach dem Simmons erklärt hatte, Kiss seien „fertig“.

Im Dezember erhält die Band dann die diesjährigen Kennedy Center Honors – die erste Verleihung seit der Übernahme des Instituts durch Präsident Donald Trump. Während der ehemalige Kiss-Gitarrist Ace Frehley Trump 2020 unterstützte, hatte Simmons in der Vergangenheit nicht immer schmeichelhafte Worte für dessen politische Laufbahn.

Dennoch hielt das den Präsidenten offenbar nicht davon ab, den Bassisten auszuzeichnen. Nach der Bekanntgabe erklärte Simmons in einem Statement: „Kiss ist die Verkörperung des amerikanischen Traums. Wir sind zutiefst geehrt, den Kennedy Center Honor zu erhalten.“