Simply Red verschieben Europa-Tour auf Herbst 2021 – alle Termine

Auch wenn das deutschlandweit verhängte Großveranstaltungsverbot erst einmal nur bis zum 31. August angekündigt ist, zweifeln viele Künstler an ihren Auftritten im Herbst und verschieben daher ihre Tour – so auch Simply Red.

Es war eine der Überraschungen des letzten Jahres: Simply Red gehen wieder auf Tour! Doch nun werden die Briten ihre „Blue Eyed Soul“-Tour im Herbst nächsten Jahres auf die deutschen Bühnen bringen.

Ursprünglich sollte die Reihe an deutschen Konzerten, bei denen Hits wie „If You Don’t Know Me by Now“ oder „Stars“ zum Besten gegeben werden, im Oktober diesen Jahres beginnen, mit der ersten Show am 29. Oktober in Hamburg. Es wäre die erste Tour der Popmusiker seit vier Jahren gewesen.

Stattdessen findet der erste Auftritt von Mick Hucknall und Co am 2. November 2021 in Leipzig statt. Alle Nachhol-Termine finden Sie am Ende des Artikels. Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Simply Red live 2021