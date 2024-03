Cypress Hill setzen uralten „Simpsons“-Gag in Realität um

Am vergangenen Freitag (22. März) haben Cypress Hill ein gemeinsames Konzert mit dem London Symphony Orchestra in der Royal Albert Hall in London angekündigt. Das gab die Band auf X bekannt. „Wir sind begeistert, dass wir mit dem London Symphony Orchestra an einem so prestigeträchtigen Veranstaltungsort wie der Royal Albert Hall auftreten dürfen“, so die Band. Das Konzert findet am 10. Juli 2024 statt.

Die „Simpsons“ wussten bereits 1996 von dem Konzert

„Hat jemand das London Symphony Orchestra bestellt?“, schreibt die Band auf X. Damit spielen sie auf die „Simpsons“-Folge „Homer auf Tournee“ (Homerpalooza) aus dem Jahr 1996 an.

In der vor 28 Jahren ausgestrahlten Folge trifft die Hip-Hop-Gruppe bereits erstmals auf das Orchester. Damals eine ungeheure Vorstellung, dass Rapper mit einem klassischen Musikensemble kooperieren. Ein Mitarbeiter eines Festivals fragt in der Episode, wer denn das Lononder Symphony Orchester eingeladen habe und fügt hinzu: „Cypress Hill, ich schaue euch an!“. Nach einer kurzen Diskussion gestehen die drei Hip-Hopper, dass sie das Orchester versehentlich zum Festival bestellt haben.

„Insane The Brain“ wird wohl auf jeden Fall gespielt

„Könnt ihr ‚Insane in the Brain‘ spielen?“, fragen Cypress Hill. Die Antwort des Dirigenten: „Normalerweise spielen wir Klassik, aber wir können es mal versuchen.“ Damit dürfte der Song „Insane in the Brain“ sich bereits einen festen Platz auf der Setlist für den 10. Juli gesichert haben.

Die „Simpsons“-Autoren haben mit einzelnen Episoden schon mehrfach die Zukunft vorhergesagt. So wurde in der Serie bereits vor 20 Jahren die Präsidentschaft des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump angekündigt. Auch Deutschland war Teil des Simpsons-Orakels. So prophezeite Homer in einer Folge bereits vor der Fußball-WM 2014, dass Deutschland die Weltmeisterschaft in Brasilien gewinnen wird.