Die „Simpsons“ prophezeiten auch Richard Bransons Reise ins All

Die Jubiläumsausgabe soll noch dieses Jahr erscheinen und bislang unbekannte Aufnahmen enthalten.

Nirvana-Mitbegründer und Bassist Krist Novoselic hat eine neue Fassung ihres Hit-Albums „Nevermind“ angekündigt. Gegen Ende des Jahres 2021 soll damit das 30-jährige Jubiläum der einflussreichen Platte gefeiert werden. Novoselic und Ex-Nirvana-Schlagzeuger und Foo-Fighters-Sänger Dave Grohl enthüllten ihre Pläne zur „Nevermind“-Neuauflage in der neusten Ausgabe des britischen Musikmagazins „Uncut“. In dem Gespräch teaste Krist Novoselic unmissverständlich an: „Es wird ein ,30 Jahre Nevermind‘ geben, aber wir basteln aktuell noch daran.“ Außerdem deutete er an, dass die Jubiläums-Auflage seltenes Material enthalten werde. Weitere Informationen dazu verriet er aber nicht, außer: „Ihr werdet es schon sehen, ich möchte die Überraschung nicht verderben!“ „Das…