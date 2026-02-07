Skid Row suchen einen neuen Sänger. Um Himmels willen, lasst es Sebastian Bach sein

Skid Row haben angekündigt, weltweit nach einem neuen Sänger zu suchen. Die Hardrock-Band der späten Achtziger, die uns unsterbliche Hymnen wie „Youth Gone Wild“ und „I Remember You“ geschenkt hat, startet offiziell ein offenes Casting. Doch die Antwort – und auch der Zahltag – stehen der Band eigentlich direkt vor Augen.

Am Donnerstag wurde eine Pressemitteilung verschickt, in der eine globale Talentsuche nach dem neuen Sänger von Skid Row angekündigt wurde. „Dies ist kein Wettbewerb und kein Gimmick“, ließ die Band ihre Fans wissen. „Es ist eine ernsthafte Suche nach der richtigen Stimme, Präsenz und Authentizität, um Skid Row in die Zukunft zu führen.“

Die weltweiten Auditions starteten offiziell am 5. Februar 2026, ohne Einsendeschluss. Skid Row werden Einsendungen so lange prüfen, bis der richtige Sänger gefunden ist. Fans wurden auf eine Website verwiesen, auf der sie ihre Vorsingen-Videos hochladen können.

Ein klarer Fall von Realitätsverweigerung

Kommen wir direkt zur Sache und sparen uns Umschweife, denn die Mitglieder von Skid Row brauchen offenbar deutliche Worte. Rachel Bolan, Dave „The Snake“ Sabo und Scotti Hill müssen nicht schon wieder einen neuen Frontmann engagieren. Nach unserer Zählung hatte die Band in den vergangenen drei Jahrzehnten fünf verschiedene Sänger, darunter auch Halestorms Lzzy Hale, die 2024 bei mehreren Shows großartig das Mikrofon übernahm.

Was sie stattdessen tun sollten, ist – irgendwie, irgendwo – den jahrzehntealten Streit mit Sebastian Bach beizulegen und die Stimme der Band zurückzuholen. Wenn Fans zu Skid-Row-Konzerten kommen, wollen sie keine Songs vom Album „Thickskin“ aus dem Jahr 2003 oder von „The Gang’s All Here“ aus dem Jahr 2022 hören (ein bemerkenswert selbstbewusster Titel für ein Album, bei dem die Gang ganz sicher nicht vollständig versammelt war). Sie kommen wegen „Youth Gone Wild“, „18 and Life“, „I Remember You“ und all den anderen Klassikern aus der Bach-Ära, von „Big Guns“ bis „In a Darkened Room“.

Skid Row selbst geben das auf Tourneen praktisch zu. Ein Blick auf eine Setlist vom Juni 2024 mit Lzzy Hale als Gastsängerin zeigt: sechs Songs vom selbstbetitelten Debütalbum aus dem Jahr 1989, weitere sechs von „Slave to the Grind“ (1991), nur drei von „The Gang’s All Here“ und dazu ein Cover von den Ramones, „Psycho Therapy“, das ursprünglich für die von Bach angeführte Compilation „B-Side Ourselves“ (1992) aufgenommen wurde. Das sind 75 Prozent Bach und weniger als 20 Prozent Nicht-Bach.

Sebastian Bach ist bereit – und fähig

Dies ist keine Situation wie bei David Byrne oder Robert Plant, bei der der Sänger kein Interesse an einer Rückkehr hat und die restliche Band keine realistischen Alternativen sieht. Sebastian Bach ist bereit, willens und absolut in der Lage, zu Skid Row zurückzukehren. Das hat er in den vergangenen 25 Jahren ungefähr tausendmal deutlich gemacht.

„Das Traurige daran ist, dass wir zusammen stärker sind als getrennt“, sagte er im vergangenen Jahr gegenüber „Rock Daydream Nation“. „Ich weiß einfach, dass wir, wenn wir wieder zusammenkämen, definitiv gute Musik machen würden, weil wir wissen, wie das geht.“

Bach spielt bei seinen Solokonzerten sowohl Hits als auch Deep Cuts von Skid Row und feierte 2021 sogar das 30-jährige Jubiläum von „Slave to the Grind“, indem er das Album komplett live spielte. Er lud alle anderen Bandmitglieder ein, sich ihm anzuschließen, doch nur Schlagzeuger Rob Affuso sagte zu. Affuso hatte die Band 1996 gemeinsam mit Bach verlassen. Gitarristen Sabo und Hill sowie Bassist Bolan sind aus der alten Besetzung noch dabei, ergänzt durch den neuen Drummer Rob Hammersmith.

Es geht auch um Geld – und um Größe

Ohne Bach als Frontmann spielen Skid Row regelmäßig in Locations wie dem Soaring Eagle Casino in Mount Pleasant, Michigan, oder im RC McGraws Bar and Grill in Manhattan, Kansas. Mit Bach zurück in der Band würden sie vermutlich nicht Coachella headlinen oder im Madison Square Garden spielen, aber sie würden Top-Abrechnungen auf Metal-Festivals weltweit bekommen, große Hallen in den USA füllen und deutlich mehr Geld verdienen als jeder von ihnen derzeit allein. Es klingt nach einer klassischen Selbstverständlichkeit.

Doch die verbliebenen Mitglieder von Skid Row wollen davon nichts hören. „Wenn jemand sich darüber beschweren oder schlimme Dinge posten will, dann hört uns einfach nicht“, sagte Bolan 2018. „Es gibt so viel andere Musik da draußen. Mach irgendwas mit deinem Leben. Wir sind glücklich, wir sind kreativ, und das ist es. Wenn Leute ein Problem damit haben, dann ist es genau das: ihr Problem.“

Dave „The Snake“ Sabo stimmte zu. „Am Ende des Tages ist das das Wichtigste“, sagte er. „Man muss glücklich sein mit dem, was man tut. Das ist unser Leben. Es ist kein Job, es ist unser Leben. Man muss in den Spiegel schauen können und auf dieser Bühne stehen und sagen: Ich will nirgendwo anders sein als hier mit diesen vier anderen Typen. Und genau das haben wir. Das war nicht immer so.“

Ein verpasster Moment

Etwa zur gleichen Zeit, im Jahr 2018, führten Skid Row tatsächlich Gespräche über eine mögliche Reunion mit Sebastian Bach. „Die Tatsache, dass es nicht passiert ist, macht mich natürlich ein Stück weit bitter“, sagte Bach damals dem ROLLING STONE, „denn das Leben wird nur kürzer, wie das Lied sagt.“

Bolan widersprach dem nicht in einer E-Mail an den ROLLING STONE. „Wir haben die Idee in Betracht gezogen“, schrieb er. „Snake und ich haben sogar mit Agenten und Promotern über Geld gesprochen. Aber nach ein paar Textnachrichten wussten wir sehr schnell wieder, warum wir ihn damals gefeuert haben. Nichts ist es wert, seine eigene Zufriedenheit und seinen inneren Frieden zu opfern.“

Das ist nachvollziehbar. Aber Skid Row wären bei Weitem nicht die ersten Musiker der Geschichte, die ihren Leadsänger nicht ausstehen können. Glauben sie wirklich, Eddie Van Halen sei begeistert gewesen, 2007 wieder mit David Lee Roth zusammenzuarbeiten? Ganz sicher nicht. Doch niemand akzeptierte Gary Cherone als Van-Halen-Sänger, die Reunion mit Sammy Hagar im Jahr 2004 scheiterte spektakulär, und Eddie stellte sich der Realität.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es war eine klassische Win-win-Situation: Die Fans bekamen den Sänger, den sie wollten, und Eddie Van Halen spielte wieder in riesigen Hallen und verdiente viel Geld. Das bedeutete nicht, dass er und „Diamond Dave“ abseits der Bühne befreundet waren oder alte Gefühle verschwanden. Es bedeutete nur, dass sie erwachsen handelten – zumindest auf der Bühne.

Die einzig logische Lösung

Die Männer von Skid Row haben fünf verschiedene Gary Cherones ausprobiert. Sebastian Bach hingegen ist in diesem kleinen Band-Universum Sammy Hagar und David Lee Roth in einer Person. Er ist die Stimme jedes einzelnen Songs, den die Fans hören wollen. Man kann sich glücklich schätzen, dass er noch immer in guter Verfassung ist und bereit wäre zurückzukommen. Und man muss es nicht einmal fürs Geld tun – man kann es für die Fans tun.

Was „Baz“ betrifft, hoffen wir, dass er tatsächlich ein Bewerbungsvideo für die Talentsuche seiner alten Band einreicht. Es würde viral gehen und perfekt unterstreichen, wie absurd diese ganze Aktion ist – während der Mann für den Job noch immer verdammt gut „I Remember You“ singen kann.