Paul McCartney beim Glastonbury 2022: Gastauftritte von Bruce Springsteen und Dave Grohl

Am Samstag (25. Juni) schrieb Paul McCartney Geschichte als erster Musiker, der im Alter von 80 Jahren beim Glastonbury Festival auftrat. Doch damit nicht genug – er hatte auch einige prominente Gäste dabei, die beim Publikum für Begeisterung sorgten: Bruce Springsteen und Dave Grohl. Vor allem Letzterer sorgte für einen denkwürdigen Moment, denn es war der erste Live-Auftritt des Foo-Fighters-Sängers nach dem Tod von Bandkollege Taylor Hawkins, der genau drei Monate zuvor, am 25. März, im kolumbianischen Bogotá verstorben war.

Gemeinsam sangen sie den Beatles-Song „I Saw Her Standing There“ und „Band On The Run“ von Wings – beinahe könnte man glauben, dass Grohls guter Freund und Musikerkollege ihm diesen Moment ermöglichte, um wieder auf die Beine zu kommen. Und wo ginge das besser als vor 200.000 Menschen?

DAVE GROHL IS ON STAGE WITH PAUL MCCARTNEY. #GLASTONBURY pic.twitter.com/fwlzKF25Wp — Mark Savage (@mrdiscopop) June 25, 2022

Paul McCartney has just brought out Dave Grohl 🤯 pic.twitter.com/cnqWkMAIVq — The Rock Revival (@TheRockRevivaI) June 25, 2022

Der nächste denkwürdige Moment ließ nicht lange auf sich warten: Gleich im Anschluss kam Bruce Springsteen zu McCartney auf die Bühne, um mit ihm seinen Song „Glory Days“ sowie „I Wanna Be Your Man“ zu spielen. Diese Konstellation und Songauswahl hatte es bereits einige Tage vorher in New York gegeben. Für „The End“, das große Finale des Sets fanden sich dann alle Musiker noch einmal auf der Bühne ein.

Paul McCartney beim Glastonbury Festival 2022 – die komplette Setlist

Can’t Buy Me Love

Junior’s Farm

Letting Go

Got to Get You Into My Life

Come On to Me

Let Me Roll It

Getting Better

Let ‚Em In

My Valentine

Nineteen Hundred and Eighty-Five

Maybe I’m Amazed

I’ve Just Seen a Face

In Spite of All the Danger

Love Me Do

Dance Tonight

Blackbird

Here Today

New

Lady Madonna

Fuh You

Being for the Benefit of Mr. Kite!

Something

Ob-La-Di, Ob-La-Da

You Never Give Me Your Money

She Came in Through the Bathroom Window

Get Back

I Saw Her Standing There

Band on the Run

Glory Days (Bruce-Springsteen-Cover)

I Wanna Be Your Man

Let It Be

Live and Let Die

Hey Jude

I’ve Got a Feeling

Helter Skelter

Golden Slumbers

Carry That Weight

The End