Slash spricht endlich Klartext über seine bizarren Instagram-Posts

Fans dürfte Slashs Instagram-Account unter Umständen bekannt sein. Dort postet der Gitarrist teilweise recht obskure Bilder. In einem Interview verriet der Gitarrist jetzt, dass er den Großteil seiner Posts selbst verfasse.

Slash postet relativ regelmäßig auf Instagram, vorzugsweise handelt es sich dabei um Animationen, Horror-Content oder Geburtstagsglückwünsche an befreundete Musikerkollegen. In einem Radiointerview hat er sich jetzt erstmals zu seiner ungewöhnlichen Social-Media-Strategie geäußert.

„Ich mache alle meine Instagram-Sachen selbst, außer bestimmte Dinge, die mit meinem Merchandise zu tun haben, das macht ein Büro. Aber ich mache all die anderen Sachen“, sagte die Gitarrenlegende. Die meisten Sache, die er dort teile, ziehe er einfach von anderen Personen beziehungsweise Accounts. „Weil ich keine Zeit habe … Du kannst unzählige Stunden damit verbringen, Bilder online zu finden“, so der 56-Jährige.

Slash fügte hinzu, dass er oft Bilder like, um sie speichern und später selbst posten zu können. Er könne sich auch nicht vorstellen, dass jemand anderes „diesen Scheiß“ für ihn machen müsste. Hier gibt es einige Eindrücke seines Instagram-Accounts zu sehen:

Doch Slash kann scheinbar auch ganz anders, wie er jetzt anlässlich des Valentinstag unter Beweis stellte. Er postete nämlich ein Foto seiner Partnerin Meegan Hodges und wünschte darunter der Liebe seines Lebens alles Gute zum Valentinstag.

Dass der Gitarrist so viel auf Instagram einstellt, ist auch insofern überraschend, da Slash derzeit sowohl mit seiner eigenen Band auf Tour ist, als auch im Sommer mehrere Konzerte mit den Guns N’Roses absolvieren wird. Im Juli sind auch zwei Auftritte der Band in Deutschland geplant. Einer in München, einer in Hannover.