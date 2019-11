Auf den Social-Media-Kanälen von Metallica wurde ein Link zu einer Webseite veröffentlicht, auf der ein Countdown zu sehen ist. Demnach erwartet Fans am Donnerstag etwas Besonderes.

Was hat es mit dem mysteriösen Countdown auf sich, der momentan auf einer von Metallica gelaunchten Webseite abläuft? Am Sonntag postete die Band einen Link zu metallicaxx.com, auf dem bis auf die ablaufende Zeit noch nicht viel zu sehen ist – und diese läuft am Donnerstag um 18 Uhr ab. https://www.facebook.com/Metallica/posts/10156364948645264 Metallica bald wieder live? Spekulationen um neue Tour-Termine für 2020 Erst vor wenigen Tagen hatte Metallica bekanntgeben müssen, dass die ab Oktober geplanten Tourtermine in Australien und Neuseeland nicht stattfinden können. James Hetfield musste sich wegen eines Alkoholrückfalls erneut in Behandlung begeben. Die Tour-Daten für Metallicas Südamerika-Auftritte, die für…