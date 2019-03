Slipknot kündigen neues Album und Tourdaten an

Slipknot hauen Großes raus: Nachdem die Band bereits verraten hatte, im Studio zu sitzen und ein neues Album aufzunehmen, haben Corey Taylor & Co. jetzt eine Website mit dem Titel „We Are Not Your Kind“ erstellt, auf der ein Countdown herunterläuft. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass kommenden Montag, den 4. März, die Bombe platzt und genauere Infos zum neuen Album und Tourdaten bekannt gegeben werden.

Beim Abrufen der Seite über ein mobiles Gerät und dem Einwilligen zur Freigabe des Standortes erhält man Koordinaten und einen Kilometerstand – womöglich für die nächstgelegene Konzertlocation.

Stichtag: „8.9.2019“

Das dort eingeblendete Datum „8.9.2019“ fällt auf einen Freitag – zufällig werden immer an diesem Tag neue Alben veröffentlicht.

So könnten Slipknot bei ihrem Gig am 10. August auf der Iowa State Fair in ihrer Heimatstadt Des Moines Album-Premiere auf der Bühne feiern. Dass die Band im Sommer auf Tour gehen wird, hat sie bereits verraten.

Slipknot im Arbeitsmodus

Wie weit die Arbeit am neuen Album fortgeschritten ist, bleibt aber noch unklar. Sänger Corey Taylor postete zuletzt ein Foto mit der Unterschrift „Back to work“.

Der Text der Teaser-Website „We Are Not Your Kind“ ist aus dem Slipknot-Song „All Out Life“, den die Band überraschend an Halloween veröffentlicht hatte.