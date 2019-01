Wäschereimeister: „Slipknot hat die dreckigste Wäsche“

„Guess what we're doin'...?“ Slipknot Sänger Corey Taylor bestätigt, dass die Band gerade an einem neuen Album arbeitet.

„Ratet mal, was wir hier machen?“ Mit dieser simplen Bildunterschrift postete Corey Taylor nun ein Foto auf Instagram, das ihn – mit Kaffee und Mikro im Hintergrund – im Studio zeigt. Vor ein paar Wochen hatte der Sänger bereits angedeutet, dass die Arbeit an einer neuen Platte im Januar beginnen könnte. Jetzt ist es beschlossene Sache. Höchste Zeit, denn das letzte Slipknot Album, „.5: The Gray Chapter“, ist mittlerweile über vier Jahre her. Slipknot sind bereit An Halloween hatte die Band schon einen Vorgeschmack gegeben, als sie ohne Ankündigung die Single „All Out Life“ veröffentlichten. Taylor verkündete, dass das ganze…