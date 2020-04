Adam Sandler spielt Led Zeppelins „Stairway to Heaven“

Das wird Sie auch interessieren





Wenn Schauspieler Adam Sandler nicht gerade an einem Film arbeitet (was zurzeit ohnehin die wenigsten in Hollywood tun), dann greift er gerne einmal zur Gitarre, um sein musikalisches Talent zum Besten zu geben – so auch in einer kürzlich ausgestrahlten Ausgabe von „Conan at Home“, der Quarantäne-Version der Conan O’Brien Show.

Nach anfänglichem Schäkern und einer kurzen Jam-Session mit Comedian und Late-Night-Moderator Conan O’Brien versuchte sich der Schauspieler an dem Gitarrensolo des beliebten Led Zeppelin Klassikers „Stairway to Heaven“.

Sandler sagte, dass er schon länger daran „in seinem Zimmer üben“ würde. Auch wenn die beiden offenbar große Fans des Jimmy-Page-Solos sind, so konnten sie sich trotzdem nicht einigen, wie der Song letztendlich gesungen gehört. So scherzte Conan, dass er die Zeile “And as we wind on down the road“ gerne als “And there’s a line on down the road” singe. Sandler meinte dagegen, dass er seine Version „And every wino down the road“ bevorzuge.

Corona-Song für Arbeiter(innen) im Gesundheitssystem

Sandler, der seine Gitarre als eine Art „Security Blanket“ betrachtet, die ihm dabei hilft seine Bühnenangst zu überwinden, trat nicht zum ersten Mal damit im Fernsehen auf. Auch Jimmy Fallon durfte sich vor kurzem in seiner Late-Night-Show über etwas musikalische Unterhaltung seitens des Hollywood-Schauspielers freuen. Für diesen brachte Sandler ein selbst geschriebenes Coronavirus-Ständchen dar und widmete dies jenen Menschen, die zurzeit am meisten leisten müssen: Arbeiter im Gesundheitswesen.