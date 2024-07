Wacken Open Air mit neuen Anreisevorgaben

Nachdem es im vergangenen Jahr zu großen Problemen mit der Anreise kam, haben die Veranstaltenden des Wacken Open Air das Anreisekonzept angepasst.

Staffelanreise, Vorabangaben

So geht die Anfahrt auf den norddeutschen Acker dieses Jahr gestaffelt vonstatten. Die Anreise läuft bereits seit dem gestrigen Sonntag. Wer kommt, musste vorab Angaben zum Anreisetag sowie der Route machen, die man dafür nutzt. Auch die Fahrzeugart sowie Anzahl der Personen im Wagen mussten gemeldet werden, damit das Wacken-Festivalteam einen Überblick über die Menschen auf dem Gelände behält.

„Wir haben 2023 gelernt, dass der Schlamm doch immer wieder anders ist“, sagte Thomas Jensen, einer der beiden Festivalgründer, dazu. 2023 hatten starke Regenfälle die gewohnte Anreise auf den „Holy Ground“ vereitelt. Der Boden war aufgeweicht, zahlreiche Autos steckten fest, und so verhängte das Festivalteam schließlich einen Anreisestopp. Anstatt wie geplant mit 85.000 Fans, fand das Wacken Open Air im vergangenen Jahr also nur mit 61.000 Besucher:innen statt. Nicht nur, wer draußen bleiben musste, reagierte gefrustet. Darauf folgten nun neue Wege: „Wir haben einige Hunderttausend Euro in die Hand genommen, um das landwirtschaftliche Gelände durch Schotterwege aus Recycling-Material zu befestigen“, so Jensen weiter.

Wacken-Veranstalter sieht Erfolg

Bisher scheint das neue System zu fruchten: Die Anreise verläuft bisher offenbar zwischenfalllos. Thomas Jensen meldete im Laufe des ersten Wacken-Anreisetages, dass bislang 4.000 Fahrzeuge voller Metal-Fans ihren Weg auf den Acker gefunden hätten sowie mit insgesamt bis zu 10.000 Autos gerechnet werde. „Alles läuft wie geplant, die Anfahrt mit den Access-Pässen funktioniert – und das Konzept greift. Wir wollen hier die Party des Jahres feiern. Und die ganze Community, die ganze Family strengt sich an, dass man möglichst schnell auf dem Campground ist. Ich bin sehr zuversichtlich“, heißt es von Seiten der Organisation. Inzwischen sind nach Schätzungen der Polizei sogar schon 15.000 Fans da.

Die 33. Ausgabe des Wacken Open Air ist seit Monaten ausverkauft. So richtig beginnt Deutschlands größtes Metal-Festival am Mittwoch, den 31. Juli. Trotzdem gibt es für die früh Angereisten auch bereits zuvor Programm in Form von kleineren Konzerten außerhalb der Hauptbühnen oder Aktivitäten wie Karaoke. Headliner des Hauptprogramms sind die Scorpions, Korn und Amon Amarth – doch auch Rapper Alligatoah tritt auf.