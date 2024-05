Anfang Mai erklärte Black-Sabbath-Frontman Ozzy Osbourne, dass er „die Chance ergreifen“ möchte, eine letzte Nummer mit dem Schlagzeuger Bill Ward zu spielen. Die bereits 2012 geplante Reunion scheiterte allerdings in letzter Minute an Wards Absage. Seine damalige Begründung sei ein „unangemessener Vertrag“ gewesen. Doch nun erklären einige Bandmitglieder, dass sie sich ein letztes Konzert mit der Originalbesetzung vorstellen könnten. Auch Black-Sabbath-Bassist Geezer Butler soll sich bereits mit Osbourne auf einen Gig geeinigt haben. In einem Interview nannte der 74-Jährige weitere Details.

Geezer Butler: „Ich bin auf jeden Fall dabei.“

Geezer Butler erklärte auf Nachfrage vom Moderator Eddie Trunk vom Radiosender „SiriusXM“, Lust auf einen letzten Gig mit Black Sabbath zu haben. Allerdings unterstrich er dabei, dass es weniger an ihm als an Schlagzeuger Bill Ward liege, ob das Konzert tatsächlich stattfindet: „Jeder will es machen, aber ich weiß nicht, ob er in der Lage ist, es durchzuziehen.“ Er selbst könnte sich vorstellen, erneut auf die Bühne zu steigen und das Kapitel der Band zu beenden. Ozzy Osbourne hätte bereits genaue Vorstellungen von der Show, erklärte Butler: „Ozzy hatte gehofft, das Ganze nächstes Jahr in Aston zu beenden, im Aston Villa [Fußballstadion in Birmingham]. Ich bin auf jeden Fall dabei, um die ganze Sache zu beenden. Ozzy und ich haben uns geeinigt, aber ich bin mir nicht sicher, ob es noch andere gibt.“

Auf die Frage, ob er denkt, dass sich Bill Ward weitere Aufnahmesession mit Black Sabbath vorstellen könne, antwortete Butler, dass er es nicht mit Sicherheit sagen könne – doch er glaube eher nicht. Dafür müsste man vielleicht die Mitglieder separat voneinander aufnehmen lassen: „Ich meine, so wie die technischen Dinge heutzutage ablaufen, vielleicht für ein paar Songs, aber wer weiß? […] Wir wären nicht alle zur gleichen Zeit im Studio. Es könnte also auf diese Weise gemacht werden – vielleicht.“

Auch Toni Iommi macht Fans Hoffnung

Neben Butler äußerte sich auch der Black-Sabbath-Gitarrist Tony Iommi kürzlich zu einem letzten gemeinsamen Gig. In der Radiosendung „Trunk Nation“ erklärte er, dass eine Reunion der Band eine „schöne Sache“ wäre und hob dabei hervor, dass sie dies allerdings nicht wegen des Geldes tun würden. Es sei aber eine „andere Sache“, ob ein solches Konzert tatsächlich irgendwann stattfinden könnte. Sogar wenn alle Bandmitglieder zustimmen, würde sich Iommi nicht auf eine längere Tournee festlegen. Dafür sei er zu alt. Doch es wäre schön, „eine einmalige Tour zu machen“, ergänzte Iommi abschließend.

Ozzy Osbourne möchte Abschied nehmen

Ozzy Osbourne äußerte bereits seinen Wünsch nach eine Reunion der Band. Er erklärte, dass er das Gefühl habe, Black Sabbath hätten noch „unerledigte Aufgaben“. Dementsprechend sei die Geschichte der Band noch unvollendet und bräuchte einen letzten Gig als krönenden Abschluss: „Wisst ihr, was cool wäre? Wenn wir in einem Club oder irgendwo unangekündigt auftauchen würden und einfach loslegen würden. Wir haben in einem Club angefangen.“

Auch Osbournes Ehefrau und Managerin Sharon Osbourne äußerte sich zu potenziellen letzten Konzerten der Metal-Legenden. Anfang 2024 sagte sie gegenüber „Music News“, dass der Sänger zwei weitere Auftritte plane, um sich „zu verabschieden“, bevor er sich komplett vom Live-Geschäft zurückziehen wolle. Der 75-Jährige muss aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten. Bereits im Februar 2023 musste Osbourne deswegen seine Tour in den darauffolgenden Monaten absagen und erklärte im November desselben Jahres eventuell nie wieder auftreten zu können.