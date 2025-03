So rechtfertigt Adrien Brody seine quälende Oscar-Rede

Ähnlich wie das dreieinhalbstündige Epos „The Brutalist“ dauerte auch Adrien Brodys Oscar-prämierte Rede bei der Verleihung der Oscars länger als erwartet. Brody, der am Sonntag den Oscar als bester Schauspieler gewann, sprach über den fragilen Beruf des Schauspielers. Über die höchste Auszeichnung für eine Karriere. Und seine Co-Stars und den Regisseur. Er sprach für rekordverdächtige fünf Minuten und 36 Sekunden und brach damit den Guinness-Weltrekord für die längste Dankesrede in der Geschichte der Preisverleihung. Brody reagierte am Montag in einem Social-Media-Post auf seine langatmige Rede und scherzte, dass er sich kurz fassen würde.

„Ich werde dieses Video kurz halten, weil ich weiß, dass ich die längste Oscar-Rede der Geschichte gehalten habe“, sagte Brody am Montag in einem Instagram-Video. „Also, ich liebe euch alle. Ihr wisst, dass ich dankbar bin. Lächelt weiter. Und ich hoffe, dass dies beweist, dass Träume wahr werden können.“

Brodys Rede brach den Guinness-Weltrekord um sechs Sekunden, wobei Greer Garson zuvor mit fünf Minuten und 30 Sekunden den Rekord für die längste Dankesrede gehalten hatte. Garson hielt die lange Rede, als sie 1943 den Oscar als beste Schauspielerin für Mrs. Miniver entgegennahm.

Adrien Brody auf Instagram:

Oscar-Preisträger erhalten bei der Entgegennahme der Auszeichnung in der Regel einen 45-Sekunden-Timer. Brody, der zuvor für seine Rolle in „Der Pianist“ als bester Schauspieler ausgezeichnet wurde, bat das Orchester, die Pausenmusik einige Minuten nach Beginn seiner Rede zu beenden. „Ich komme zum Schluss. Bitte stellen Sie die Musik ab. Ich habe das schon einmal gemacht.“ Er fügte hinzu: „Danke. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Aber ich werde mich kurz fassen. Ich werde nicht ausfallend werden, versprochen.“

The Brutalist folgt Brodys László, einem erfolgreichen ungarischen Architekten, der in die USA flieht. Und sich an den amerikanischen Traum klammert. Lászlós Streben nach Erfolg wird greifbar, als ein reicher Kunde und Industrieller, gespielt von Guy Pearce, ihn mit dem Bau eines Gemeindezentrums beauftragt. Aber das Projekt treibt ihn fast in den Wahnsinn.

The Brutalist konnte am Sonntag bei der Oscar-Verleihung drei seiner zehn Nominierungen gewinnen. Darunter die in den Kategorien „Bester Hauptdarsteller“, „Beste Kamera“ und „Beste Filmmusik“. In der Kategorie „Beste Hauptrolle“ setzte sich Brody gegen Timothée Chalamet aus A Complete Unknown, Colman Domingo aus Sing Sing, Ralph Fiennes aus Conclave und Sebastian Stan aus The Apprentice durch.