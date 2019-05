So schön feiern Travis das 20. Jubiläum ihres größten Albums

1999 war ein außergewöhnliches Jahr für Travis: Kurz vor der Jahrtausendwende gelang Fran Healy gemeinsam mit Gitarrist Andy Dunlop, Schlagzeuger Neil Primrose und Bassist Dougie Payne das Album ihrer Karriere. Mit „The Man Who“ veröffentlichte das Quartett in diesem Jahr den Nachfolger zum 1997 erschienenen Debüt „Good Feeling“.

„The Man Who“ war gerade erst wenige Wochen im Handel, als Travis beim Glastonbury Festival 1999 auftraten. Das Wetter war blendend, doch als es ausgerechnet zu „Why Does It Always Rain On Me?“ anfing zu regnen, war ein neuer Musikmythos geboren. Inzwischen zählt der Travis-Gig deshalb zu einer der Höhepunkte in der 50-jährigen Geschichte des Festivals. Nur Wochen nach dem Glastonbury waren Travis überall auf der Welt bekannt.

Um den 20. Jahrestag ihres Durchbruchs zu feiern, erscheinen in diesem Sommer gleich zwei Jubiläumsveröffentlichungen. Neben dem bislang unveröffentlichten Mitschnitt jenes Glastonbury-Auftritts („Live at Glastonbury ’99“) werden am 21. Juni auch erweiterte Neuauflagen ihres zweiten Albums „The Man Who“ erscheinen.

Der Live-Mitschnitt vereint insgesamt 16 Songs, die Travis im Sommer 1999 auf der Bühne präsentierten. Neben „Why Does It Always Rain On Me?“ sind das unter anderem „More Than Us“, „Driftwood“, „Happy“ und „Turn“. Das Album ist sowohl digital wie auch als CD und 2LP-Set erhältlich (Standardversion: schwarzes Vinyl; dazu gibt es in ausgewählten Indie-Plattenläden auch eine limitierte Edition in blau).

Für die erweiterte Jubiläumsedition (2 CDs) von „The Man Who“ haben die Mitglieder von Travis eigenständig 19 Bonus-Titel zusammengestellt. Daneben gibt es ein Deluxe-Edition in einer 12“-Box mit abnehmbarem Deckel, die das erweiterte „The Man Who“-Album auf 2 CDs und 2 LPs mit einem 56-seitigen Booklet bietet.

Travis – Tracklists

Live At Glastonbury ’99 (CD, Digital)

1. Blue Flashing Light

2. The Fear

3. Writing To Reach You

4. Good Feeling

5. U16 Girls

6. As You Are

7. Why Does It Always Rain On Me?

8. Coming Around

9. All I Want To Do Is Rock

10. Yeah Yeah Yeah Yeah

11. Good Day To Die

12. More Than Us

13. Driftwood

14. Slide Show

15. Turn

16. Happy

Live At Glastonbury ‘99 (2LP Edition)

A1. Blue Flashing Light

A2. The Fear

A3. Writing To Reach You

A4. Good Feeling

B1. U16 Girls

B2. As You Are

B3. Why Does It Always Rain On Me?

B4. Coming Around

C1. All I Want To Do Is Rock

C2. Yeah Yeah Yeah Yeah

C3. Good Day To Die

C4. More Than Us

D1. Driftwood

D2. Slide Show

D3. Turn

D4. Happy

The Man Who Deluxe Box Set (2CD & 2LP)

CD Disc 1 (komplettes Album)

1. Writing To Reach You

2. The Fear

3. As You Are

4. Driftwood

5. The Last Laugh Of The Laughter

6. Turn

7. Why Does It Always Rain On Me?

8. Luv

9. She’s So Strange

10. Slide Show / Blue Flashing Light

CD Disc 2 (von der Band ausgewählte B-Seiten)

1. Green Behind The Ears

2. Only Molly Knows

3. Yeah Yeah Yeah Yeah

4. High As A Kite

5. Be My Baby

6. Where Is The Love

7. Village Man

8. Driftwood (Live at the Link Café / Glasgow / 1999)

9. The Urge For Going

10. Slide Show (Live at the Link Café / Glasgow / 1999)

11. River

12. Days Of Our Lives

13. We Are Monkeys

14. Baby One More Time (In Session)

15. Coming Around

16. Just The Faces Change

17. The Connection

18. Rock ’N’ (Salad) Roll

19. The Weight

The Man Who 2CD Edition

The Man Who (2LP Edition)

Disc 1 (komplettes Album)

A1. Writing To Reach You

A2. The Fear

A3. As You Are

A4. Driftwood

A5. The Last Laugh Of The Laughter

B1. Turn

B2. Why Does It Always Rain On Me?

B3. Luv

B4. She’s So Strange

B5. Slide Show / Blue Flashing Light

Disc 2 (von der Band ausgewählte B-Seiten)