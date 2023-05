So süß erinnert Luke am „Star Wars“-Tag an seine Leia

Foto: © 1997 Lucasfilm ltd. All Right. All rights reserved.

Natürlich war es längst überfällig, dass Carrie Fisher auch ihren Stern auf dem Hollywood Walk Of Fame erhält. Leider konnte sie es nicht mehr miterleben, als es am Donnerstag (04. Mai) soweit war. Der Termin war sorgfältig ausgewählt worden, immerhin ist es der sogenannte „Star Wars Day“ (May The Forth).

Zu diesem Anlass würdigte Mark Hamill seinen verstorbenen Co-Star aus der Sternenkrieger-Saga. „Ich war völlig unvorbereitet auf die Person, die ich angetroffen habe, die einfach überwältigend war, in dem Sinne, dass sie so viel weiser schien als sie damals alt war“, sagte der Luke-Skywalker-Darsteller gegenüber „Variety“. Sie sei „sehr witzig, sehr spontan, sehr geistreich“ gewesen.

Hamill weiter: „Sie war so weit von einer Jungfrau in Nöten entfernt, wie man es nur sein kann. Sie war für ihre eigene Rettung verantwortlich. Ich denke, dieser erste Eindruck, den die Zuschauer bekamen, machte sofort klar, wie sie Carrie insgesamt wahrnahmen, und von da an wuchs sie einfach.“

Fisher verstarb im Jahr 2016, und dem Schauspieler fällt es noch immer schwer, ein Leben ohne sie zu führen. „Es gibt Menschen, denen man im Leben begegnet, die so lebendig sind und einen so tiefgreifenden Einfluss auf einen haben, dass sie für immer bei einem bleiben“, sagte er. „Hätte sie nur Prinzessin Leia gespielt, wäre das genug gewesen. Hätte sie nur ein einziges Buch geschrieben, wäre das schon genug, um jemanden glücklich zu machen, der der Welt seinen Stempel aufdrücken wollte. Aber sie tat es in so vielen Bereichen… Sie war wirklich ein echtes Unikat.“