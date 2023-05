Verlosung: „Star Wars“-Lichtschwert, Figuren von Prinzessin Leia und Gammorreanischer Wächter

„May the Force be with you!“: Der Abschiedsgruß der Jedi hat Kultstatus erlangt, seit er in „Star Wars: Episode IV – Eine neue Hoffnung“ im Jahr 1977 verwendet wurde. Seit 2011 ist der 4. Mai nach Fan-Tradition der „Star Wars“-Tag. Das ergibt sich aus der englischen Aussprache des Datums „May, the fourth“, was sich so ähnlich anhört wie der Kultsatz. Dieser bedeutet auf Deutsch „Möge die Macht mit dir sein“.

Zu diesem Anlass verlost ROLLING STONE drei verschiedene Sammlerobjekte für Fans der Weltraumsaga.

1x Luke Skywalkers Lichtschwert

Das „Luke Skywalker Force FX Elite Lichtschwert“ verfügt über Schalter und Knopf am Griff, die Funktionen aktivieren wie „Blasterabwehr-Effekt“, „Wandzerteilungseffekt“, „Battle- und Duell-Effekt“ und den „Kampfsequenz-Modus“. Beworben wird es als bestes, das bislang auf den Markt gekommen ist.

2x Action-Figuren aus der „Black Series“

Die Action-Figuren aus der „Retro“- und „Black Series“-Kollektion sind den Filmfiguren der 1980er-Jahre nachempfunden. Für die eigene Sammlung verlosen wir einmal Prinzessin Leia und einmal einen Gammorreanischen Wächter.

Der Guard ist eine vollbewegliche, 15 Zentimer große Action-Figur mit flexiblem Kopf, Armen und Beinen sowie einem Premium-Dekor.

Prinzessin Leia kommt in ca. 10 Zentimetern und ist ebenfalls beweglich. Sie hat einen abnehmbaren Helm als Zubehör.

Verlosung

ROLLING STONE verlost drei Sammlerstücke aus dem „Star Wars“-Universum. Um teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort entweder „Wächter“, „Leia“ oder „Lichtschwert“ angeben. Einsendeschluss ist der 24.5.23. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!