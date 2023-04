Foto: Getty Images, Clive Mason. All rights reserved.

Tom Cruise beim Grand Prix von Großbrittanien in Northhampton am 3. Juli 2022.

„Top Gun: Maverick“ war der kommerziell erfolgreichste Film des vergangenen Jahres. Das dürfte nicht zuletzt an Tom Cruise und seinen waghalsigen Stunts liegen, die der mittlerweile 60-Jährige traditionell selbst ausführt.

Empfehlung der Redaktion Tom Cruise dreht „Mission: Impossible 8“ auf einem Flugzeugträger

Der „Maverick“-Darsteller macht das sicherlich nicht (nur), weil es ihm Spaß macht. Auch die Bezahlung spielt für den viertreichsten Schauspieler der Welt eine Rolle. Über die genaue Höhe der Summe, die Cruise mit dem lange erwarteten Sequel zum Kult-Film „Top Gun“ verdiente, gab es bislang nur Spekulationen. Nun erschien am 17. April ein Bericht von „Deadline“, in dem von einem „altmodischen Filmstar-Deal“ die Rede ist – „einen der besten in der Geschichte“, schrieb „Deadline“.

„Während einige sagen, dass es weit über 100 Millionen Dollar sind, sagen andere, dass es doppelt so viel ist wie sein bester Verdienst in ‚Mission Impossible‘, was ihn auf 200 Millionen Dollar bringen würde“, heißt es im Bericht weiter.

Der nächste Film von Tom Cruise wird der siebte Teil der Action-Reihe „Mission: Impossible“ mit dem Titel „Dead Reckoning Part One“, der am 14. Juni 2023 erscheinen soll. Auch ein Release-Termin für Teil acht aus der Reihe ist bereits bekannt: „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part Two“ soll am 28. Juni 2024 veröffentlicht werden.