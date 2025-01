Sogar Die NASA geht vor David Lynch in die Knie, und wie!

„Keep your eye on the donut and not on the hole. In memory of David Lynch, we will continue to explore the otherworldly and the unknown. We will focus not on the loss, but on what we gained from the years we shared this planet with you. We will see you in our dreams.“

„Achte auf den Donut und nicht auf das Loch. In Gedenken an David Lynch werden wir weiterhin das Jenseitige und Unbekannte erforschen. Wir werden uns nicht auf den Verlust konzentrieren, sondern auf das, was wir in den Jahren gewonnen haben, in denen wir diesen Planeten mit dir geteilt haben. Wir sehen uns in unseren Träumen.“

Mit einer sehr klug verklausulierten Botschaft über „Twin Peaks“, „Dune“ und „Blue Velvet“ hat die NASA (National Aeronautics and Space Administration, deutsch: Nationale Aeronautik- und Raumfahrtbehörde) also Abschied von David Lynch genommen. Plus Bild eines Schwarzen Lochs, das an einen Doughnut erinnert,

Der Regisseur verstarb am Donnerstag (16. Juli 2025) im Alter von 78 Jahren.

NASA zu Ehren von David Lynch:

Lynch hatte zeit seines Lebens kein Interesse an Weltraumfilmen gehabt (wobei seine Space-Bending-Darstellung in „Dune“ gut inszeniert war), hat aber seine Protagonisten (John Merrick im „Elefantenmensch“) oder Protagonistinnen (Sissy Spacek in „The Straight Story“) oft mit Blick ins All über den Sinn des Lebens sinnieren lassen. Umso bemerkenswerter, dass die NASA mit einem „We will see you in our dreams“ darauf verweist, dass sie, die Wissenschaft, vor ihm und seinen unwissenschaftlichen Visionen in die Knie geht.

Ob David Lynch ans Übernatürliche geglaubt hat? Sicher an Dinge, die sich nicht so einfach erklären lassen.