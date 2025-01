Kyle „Dale Cooper“ MacLachlan erklärt das Geheimnis des David Lynch

Kyle MacLachlan hat auf Instagram an David Lynch erinnert. Der Regisseur, für den er in „Dune“, „Blue Velvet“, der „Twin Peaks“-Serie sowie dem „Fire Walk With Me“-Film vor die Kamera trat (niemanden besetzte er häufiger) verstarb am Donnerstag (16. Januar) im Alter von 78 Jahren.

Das schreibt Kyle MacLachlan auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

„Vor 42 Jahren holte mich David Lynch aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, aus der Versenkung. Um in seinem ersten und letzten Film mit großem Budget die Hauptrolle zu spielen (gemeint war „Dune“, Anm.). Er sah eindeutig etwas in mir, das selbst ich nicht erkannte. Ich verdanke meine gesamte Karriere und eigentlich auch mein Leben seiner Vision.

Was ich in ihm sah, war ein rätselhafter und intuitiver Mann mit einem kreativen Ozean, der in ihm hervorstürmte. Er war mit etwas in Kontakt, von dem wir anderen uns wünschten, wir könnten es auch erreichen.

Unsere Freundschaft blühte mit ‚Blue Velvet‘ und dann ‚Twin Peaks‘ auf. Und ich fand ihn immer die authentischste und lebendigste Person, die ich je getroffen hatte.

„Er war nicht an Antworten interessiert, weil er verstand, dass Fragen der Antrieb sind, der uns zu dem macht, was wir sind“

David war auf einer Ebene mit dem Universum und seiner eigenen Vorstellungskraft im Einklang, die die beste Version des Menschen zu sein schien. Er war nicht an Antworten interessiert, weil er verstand, dass Fragen der Antrieb sind, der uns zu dem macht, was wir sind. Sie sind unser Atem.

Während die Welt einen bemerkenswerten Künstler verloren hat, habe ich einen lieben Freund verloren, der sich eine Zukunft für mich vorstellte. Und mir erlaubte, in Welten zu reisen, die ich mir allein nie hätte vorstellen können.

Ich sehe ihn noch vor mir, wie er aufsteht, um mich in seinem Hinterhof zu begrüßen. Mit einem warmen Lächeln und einer herzlichen Umarmung und dieser Honk-of-a-Voice aus den Great Plains. Wir sprachen über Kaffee, die Freude am Unerwarteten, die Schönheit der Welt und lachten.

Seine Liebe zu mir und meine zu ihm entsprang dem kosmischen Schicksal zweier Menschen, die das Beste an sich selbst im jeweils anderen sahen.

Ich werde ihn mehr vermissen, als meine Sprache es ausdrücken und mein Herz es ertragen kann. Meine Welt ist so viel voller, weil ich ihn kannte, und so viel leerer, jetzt, wo er nicht mehr da ist.

David, ich werde für immer verändert bleiben und für immer dein Kale sein. Danke für alles.“

Walton Goggins kommentiert:

Zu den Instagram-Followern, die Kyle MacLachlans Notiz zu David Lynch kommentiert haben, gehört auch Walton „Fallout“ Goggins. Der Schauspielkollege schreibt:

„Oh Kyle … Ein himmlisches Paar, sichtbar und unsichtbar. Der ganze Himmel. Was würde ich dafür geben, in einer Ecke dieses Hinterhofs gewesen zu sein, nur um die Freude und Leidenschaft in diesem Austausch zu beobachten. Ich denke an dich, Kumpel. Ich liebe dich, Kumpel.“