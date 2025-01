Steven Spielberg huldigt David Lynch, den er ein letztes Mal vor die Kamera holte

Steven Spielberg hat David Lynch Tribut gezollt, der am heutigen Donnerstag (16. Januar 2025) im Alter von 78 Jahren verstorben ist.

„Ich habe Davids Filme geliebt“, sagte der ein Jahr jüngere Regisseur. „’Blue Velvet‘, ‚Mulholland Drive‘ und ‚Der Elefantenmensch‘ haben ihn als einzigartigen, visionären Träumer definiert, der Filme drehte, die sich handgemacht anfühlten. Ich lernte David kennen, als er John Ford in ‚The Fabelmans‘ spielte. Hier war einer meiner Helden – David Lynch spielte einen meiner Helden. Es war surreal und wirkte wie eine Szene aus einem von Davids eigenen Filmen. Die Welt wird eine so originelle und einzigartige Stimme vermissen. Seine Filme haben die Zeit überdauert und werden es immer tun.“

David Lynch bewies komödiantisches Talent

Dass Steven Spielberg David Lynch erstmals am Set der „Fabelmans“ kennenlernte, wirkt zwar etwas ausgedacht. Trotz seiner komplizierten Beziehung zum Studiosystem Hollywoods war David Lynch im Los-Angeles-Zirkel der kalifornischen Filmemacher schließlich ein bekannter Name. David Lynch erhielt drei Oscar-Nominierungen als „Bester Regisseur“. 1980 für „The Elephant Man“, 1986 für „Blue Velvet“ und 2001 für „Mulholland Drive“. Er konnte sich Hollywood nie entziehen, auch wenn er es nach dem „Dune“-Debakel von 1984 gern getan hätte.

David Lynch war auch ein passabler Schauspieler. Vor allem in seinen eigenen Filmen. Spielte er in „Dune“ noch Cameo-artig nur einen Spice-Piloten, bewies er als Agent Cole in der „Twin Peaks“-Serie und dem „Fire Walk With Me“-Kinofilm doch beeindruckend komödiantisches Talent:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Steven Spielberg besetzte David Lynch dann in seinem autobiografischen Film „The Fabelmans“ von 2021. Das Alter Ego Spielbergs trifft darin, im jungen Alter, im Universal Lot den alternden Regie-Star John Ford, gespielt von David Lynch. Und fragt ihn um Rat. John Ford war ein Ekelpaket, das gern jeden Menschen wie Dreck behandelte. Da David Lynch mit Augenklappe so aussah wie Ford, und auch die Zigarre so schmauchen konnte wie Ford, war er quasi gesetzt. Auch, wenn niemand diese Verbindung hätte ahnen können (Spielberg ist halt ein Genie).

„So you wanna be a picture maker“, sagt Ford zum jungen Film-Spielberg. „Why? The Business … it will rip you apart.“ Danach erklärt John Ford dem Nachwuchstalent, wo der Horizont in jedem Bild zu suchen sei. Das sei der wichtigste Rat.

David Lynch als John Ford:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Und, abschließend: „Now remember this. When the Horizon is at the bottom, it’s interesting. When the horizon is at the top, it’s interesting. When the horizon is in the middle – it’s boring as shit. Now, good luck to you. And get the fuck out of my office!“