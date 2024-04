Wie man „The Dark Side Of The Moon“ zur Sonnenfinsternis hört

Am Montag (8. April) haben Millionen Menschen die Möglichkeit, eine totale Sonnenfinsternis zu erleben. Ein Ereignis, das dieses Jahr in der Form nur in Mittel- und Nordamerika zu beobachten ist. In Deutschland ist das Naturschauspiel nicht zu sehen.

Fans stimmen sich auf die SoFi mit einer Anleitung für die perfekte musikalische Untermalung durch Pink Floyds „The Dark Side Of The Moon“ ein. Das Album beschert, im richtigen Moment abgespielt, die „Eclipse“-Zeile „And everything under the sun is in tune, but the sun is eclipsed by the moon“.

Die völlige Verdeckung der Sonne durch den Mond, die ermöglicht, für kurze Zeit die sogenannte Korona zu sehen, also den äußeren Teil der Sonnenatmosphäre, währt allerdings nur etwa 4,5 Minuten. In der Zeit verstummen Vögel und es mutet an, als wäre Abenddämmerung.

Sonnenfinsternis: Im richtigen Moment Pink Floyd abspielen

Für den gloriosen Sonnenfinsternis-Moment mit Pink-Floyd-Spirit muss „The Dark Side Of The Moon“ bei Spotify oder anderen Streamern laut „Loudwire“ exakt 41 Minuten und 53 Sekunden vor dem Beginn der totalen Sonnenfinsternis gestartet werden. Dieser unterscheidet sich an jedem Standort. Auf CD oder Vinyl variiert diese Zeit etwas, aber nur um wenige Sekunden. Dafür könnte bei einem kostenlosen Spotify-Abo die Werbung den ganzen Spaß entscheidend unterbrechen.

Falls nicht genügend Muße für eine vollständige Erfahrung des Meisterwerks von Pink Floyd zur Verfügung steht, reicht es auch, „Eclipse“, das letzte Stück der LP, 70 Sekunden vor dem Start der vollständigen Sonnenfinsternis zu aktivieren.

Mehr zum Thema Der allerbeste Silvester-Tipp? Kommt von Phil Collins!

Wichtiger noch als die ideale musikalische Unterstützung ist aber der Augenschutz, der bei jeder Beobachtung einer Sonnenfinsternis, ob sie nun total ist oder nicht, unerlässlich ist. Der direkte Blick in die Sonne löst Augenschäden aus. Besonders gefährlich ist dies, wenn man mit Ferngläsern oder Teleskopen in die Sonne schaut.