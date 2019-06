Southside 2019: Wie wird das Festival-Wetter?

Obwohl es bei der Band um Robert Smith momentan viele Neuigkeiten zu ihren Festival-Shows, dem „Disintegration“-Jubiläum und dem neuen Album gibt, könnten es bald die letzten in dieser Form gewesen sein.

The Cure kündigten gerade eine weitere „Disintegration“-Show für das Vivid Live Festival in Australien an, die Liste für den Konzert-Sommer ist voll und das von Sänger Robert Smith als „düster“ bezeichnete neue Album ist auf dem Weg. Und doch schwimmt auf der Euphorie-Welle ein kleiner Wermutstropfen mit. Könnte es tatsächlich das letzte Album von The Cure werden? Keyboarder Roger O'Donnell verriet jetzt in einem Interview bei „SiriusFM“ weitere Details zum neuen – und vielleicht letzten – Album. „Wir müssen noch ein Album machen“ „Ich weiß, das wurde bereits millionenfach gesagt, aber in dieser Phase unseres Lebens…“, deutete O'Donnell in der…