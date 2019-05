Tinder hat jetzt einen eigenen Festival-Modus

Die Winterpause ist beendet: Guns n' Roses hat einen ersten Live-Termin für 2019 bekannt gegeben.

Seit ihrer letzten Show am 8. Dezember auf Hawaii gönnen sich die Mitglieder von Guns n' Roses eine kleine Auszeit vom Touren. Die „Not In This Lifetime“-Tour hatte die Band zwei Jahre lang durch die ganze Welt geführt. Nun scheint die Pause für beendet erklärt worden zu sein – ein neuer Live-Termin wurde bekannt gegeben. Am 28. September wird Guns n' Roses beim „Louder Than Life“-Festival in Louisville im US-Bundesstaat Kentucky auftreten. Die Organisatoren des dreitägigen Events verkünden mit der Band einen ihrer Headliner – welche Bands noch auftreten sollen, wird voraussichtlich am 8. April bekannt gegeben. https://www.instagram.com/p/Bv1wGFhFhY8/ Festival-Macher Danny…