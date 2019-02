Hurricane und Southside 2019: Neue Bands bestätigt

50 Jahre ist es her, dass das dreitägige Open-Air in Bethel im US-Bundesstaat New York rund 400.000 Besucher anlockte. Nun verriet Michael Lang, Mitgründer des legendären Woodstock-Festivals von 1969, erste Details zum geplanten Jubiläum.

Auch wenn es im Sommer mehrere Events geben wird, bei denen Musikfans das Woodstock-Gefühl wiederbeleben können: Langs Festival soll die einzige offizielle Erinnerungsveranstaltung bleiben. Als Termin für das „Woodstock Music and Arts Fair“ wurde nun das Wochenende vom 16. bis 18. August bestätigt. Entgegen erster Berichte wird das Festival aber nicht am ursprünglichen Schauplatz in Bethel stattfinden – stattdessen soll die Neuauflage des Open-Airs auf einem 405 Hektar großen Gelände im circa drei Autostunden entfernten Watkins Glen veranstaltet werden. https://www.instagram.com/p/BsagHt3BXdf/?utm_source=ig_web_copy_link „Es ist Zeit, mit den Gerüchten aufzuräumen und offiziell anzukündigen, dass Woodstock 50 stattfinden wird“, so Michael Lang. „Das ursprüngliche…