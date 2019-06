Studie: Teens, die in den 80ern Metal hörten, sind heute glückliche Spießer

Phil Collins live in Stuttgart: Alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Auf seiner „Still Not Dead Yet“-Tour kommt der Musiker für fünf Konzerte in fünf deutsche Städte: Den Auftakt dazu gibt Collins am Mittwoch (5. Juni) in Stuttgart. Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.