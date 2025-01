Spektakuläre Wendung im Mordfall Tupac Shakur?

Der geständige Anführer der South Side Crips, der wegen seiner mutmaßlichen Rolle bei der Erschießung der Hip-Hop-Legende Tupac Shakur im Jahr 1996 angeklagt ist, beantragt bei einem Richter in Nevada, die Anklage wegen Mordes ersten Grades fallen zu lassen, bevor im März ein Prozess mit hohen Einsätzen beginnt. Damit erhielte der Mordfall Tupac Shakur eine spektakuläre Wendung.

In einem neuen Antrag, der am Montag eingereicht und von Rolling Stone erhalten wurde, argumentiert Duane „ Keffe D “ Davis, dass die Staatsanwaltschaft keine bestätigenden Beweise für sein, wie er es nennt, „erzwungenes Geständnis“ in dem Fall vorgelegt habe. Davis behauptet außerdem, dass die Staatsanwaltschaft seine verfassungsmäßigen Rechte „erheblich“ verletzt habe, indem sie die Immunitätsvereinbarungen nicht eingehalten habe. Von denen er glaubte, dass sie in Kraft seien, wenn er im Laufe der Jahre mit Ermittlern des Bundesstaates und des Bundes sprach.

Mordfall Tupac Shakur: Möglichkeit auf ein faires Verfahren „irreparabel geschädigt“

Davis und sein Anwalt Carl Arnold argumentieren außerdem, dass die 27-jährige Verzögerung der Staatsanwaltschaft bei der Einreichung des Strafverfahrens Davis‘ Möglichkeit auf ein faires Verfahren „irreparabel geschädigt“ habe. „Zu viele Zeugen sind gestorben“, schrieb Arnold in der Klageschrift. Der Anwalt führte insbesondere den Tod von Davis‘ Neffen Orlando „Baby Lane“ Anderson an, dem mutmaßlichen Schützen bei Shakurs Tod, sowie den Tod der beiden anderen Männer, die sich angeblich in dem Auto befanden, aus dem das Feuer eröffnet wurde. Arnold sagt, dass die „Inhaftierung und Nichtverfügbarkeit“ anderer wichtiger Zeugen, darunter der Gründer von Death Row Records, Marion „Suge“ Knight, und der Gründer von Bad Boy Records, Sean „Diddy“ Combs, auch die Verteidigung seines Mandanten beeinträchtigen. Eine Anhörung über den neuen Ablehnungsantrag ist für den 21. Januar angesetzt.

„Die Staatsanwaltschaft hat es versäumt, eine jahrzehntelange Verzögerung zu rechtfertigen, die meinem Mandanten irreversiblen Schaden zugefügt hat“, sagte Arnold in einer Presseerklärung. „Darüber hinaus untergräbt die Nichteinhaltung von Immunitätsvereinbarungen die Integrität des Strafrechtssystems. Und stellt diese Strafverfolgung ernsthaft in Frage.“

Der Bezirksstaatsanwalt von Clark County reagierte nicht sofort auf die Bitte von Rolling Stone um eine Stellungnahme. Staatsanwalt Binu Palal teilte dem Gericht zuvor mit, dass Davis „immer wieder gestanden hat, für den Mord an Tupac Shakur verantwortlich zu sein“.

Mord sei eine Vergeltungsmaßnahme gewesen

Der 61-jährige Davis hat sich in dem einzigen Mordanklagepunkt für nicht schuldig bekannt und wird ohne Kaution festgehalten. Er wurde im September 2023 verhaftet, als er mit seiner Frau und seinem Sohn in einem Vorort von Las Vegas lebte. Laut Anklage hat Davis Shakurs Ermordung inszeniert und die Glock-Pistole vom Kaliber 40 bereitgestellt, mit der auch Knight verwundet wurde, der Shakur den berühmten Vegas Strip entlangfuhr. Die Behörden behaupten, der Mord sei eine Vergeltungsmaßnahme gewesen, nachdem Shakur am 6. September 1996, Stunden vor der tödlichen Schießerei, nach einem Kampf von Mike Tyson in einem Kasino in eine körperliche Auseinandersetzung mit Orlando Anderson geraten war.

In seinen Memoiren aus dem Jahr 2019 schrieb Davis über seinen Aufstieg in den Rängen der South Side Crips und bestätigte die Existenz einer bundesstaatlichen Vereinbarung, die er im Rahmen eines zwischenstaatlichen Drogenverfahrens in Los Angeles unterzeichnet hatte. In seinem am Montag eingereichten Antrag auf Einstellung des Verfahrens führte Davis einige der Aussagen aus, die er gegenüber den Behörden gemacht hatte, um angeblich „Straffreiheit zu erlangen“.

1 Million Dollar nie gezahlt

In einem Interview mit der Polizei von Los Angeles und dem FBI im Dezember 2008 gab er an, dass Combs ihn gebeten habe, Knight und Shakur für eine Million Dollar im Rahmen einer Fehde zu töten. Eine Behauptung, die Combs bestritten hat. Davis behauptete, ein Mann namens Eric „Zip“ Martin, ein angeblicher „Komplize“ von Combs, habe ihm die Waffe zur Verfügung gestellt, die er auf den Rücksitz eines gemieteten weißen Cadillacs gelegt habe, bevor Anderson damit angeblich das Feuer eröffnet habe. Er sagte, Anderson habe ihm die 1 Million Dollar nie gezahlt, heißt es in der Akte.

Die Staatsanwälte vertreten die Auffassung, dass Davis zwar eine Vereinbarung zur Gewährung von Immunität für einige seiner Aussagen besprochen oder unterzeichnet haben mag, seine anschließenden Medieninterviews und Enthüllungsmemoiren jedoch eindeutig „Freiwild“ sind. Arnold hat unterdessen erklärt, sein Mandant habe die nachfolgenden Aussagen zur „Unterhaltung“ gemacht, um Geld zu verdienen. Er bezeichnete sie als für die Zwecke eines Strafverfahrens unzuverlässig. „Er selbst erzählt unterschiedliche Geschichten“, sagte Arnold der Associated Press nach einer Anhörung im vergangenen April. Der Anwalt sagte, dass die Staatsanwaltschaft nicht beweisen könne, dass Davis zum Zeitpunkt der Erschießung Shakurs überhaupt in Las Vegas war.

Orlando Anderson bestritt seinerseits jegliche Beteiligung an der Erschießung von Shakur. Er wurde 1998 im Alter von 23 Jahren in Compton, Kalifornien, erschossen. Die Polizei von Las Vegas hat die angebliche Mordwaffe nie gefunden.

Mitglieder der South Side Crips

„Der Staat hat keine unabhängigen Beweise dafür, dass Orlando Anderson oder ein anderes Mitglied der South Side Crips Tupac Shakur erschossen hat. Diese Beweise stammen ausschließlich aus den Aussagen von Herrn Davis“, schrieb Arnold in seinem anhängigen Antrag auf Abweisung.

„Der Staat hat keine Beweise dafür, dass eine Waffe von Zip Martin an Mr. Davis übergeben und bei der Schießerei verwendet wurde. Der Staat hat keine Beweise dafür, dass der Fahrer und die Passagiere im weißen Cadillac Mitglieder der South Side Crips waren. All dies ist notwendig, um die [Fakten und Umstände] der Anklage des Staates zu belegen, dass Mr. Davis die Erschießung von Tupac Shakur inszeniert hat.“

Ohne Bestätigung, so Arnold, „muss die Anklage abgewiesen werden.“