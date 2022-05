Spinal Tap: Drummer Ric Parnell ist tot

Ric Parnell, einer der Stars der Comedy-Doku „This Is Spinal Tap“ über eine fiktive Heavy-Metal-Band, ist tot. Das gab am Montag (02. Mai) Harry Shearer auf Twitter bekannt, der ebenfalls in dem Film von 1984 als Schauspieler/Musiker dabei war (er spielte Derek Smalls). Parnell, der in dem Film den Schlagzeuger Mick Shrimpton mimte, wurde 70 Jahre alt. Die Todesursache blieb zunächst unklar.

Kollegen und Freunde nahmen in den sozialen Netzwerken Abschied von Parnell. Die schönste Verneigung kam wohl von Musiker und Schauspieler Michael des Barres, der mit dem Verstorbenen mehrfach zusammengearbeitet hatte. Auf Twitter schrieb er: „Manche Musiker spielen eine Rolle. Andere sind Rock ’n‘ Roll. Ric Parnell war Letzteres. Ein echter Typ. Angetrieben von einem Rhythmus, der sowohl schrill als auch schön war. Sein Herz schlägt weiter. RIP.“

