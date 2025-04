Spotify: Was über das neue „Super Premium“-Abo bekannt ist

Spotify hat jetzt eine Playlist für „Konzerte in deiner Nähe“

Spotify plant im Sommer 2025 die Einführung eines neuen, deutlich teureren Abomodells in Deutschland. Derzeit firmiert es unter den Arbeitstiteln „Super Premium“ und „Music Pro“.

Dieses Deluxe-Abo richtet sich vor allem an Musikfans mit hohen Ansprüchen an ausgezeichneten Klang. Zudem sollen weitere Zusatzfunktionen den geplanten (aber noch nicht endgültig festgelegten) Preis von 16 bis 18 Euro pro Monat rechtfertigen. Damit wäre es fünf bis sieben Euro teurer als das bisherige Premium-Abo.

Spotify Super Premium: Mögliche enthaltene Funktionen

Das neue Super Premium Abo soll mehrere exklusive Features bieten, die über das normale Premium-Angebot hinausgehen, darunter: Verlustfreie Audioqualität (Lossless Streaming) und KI-gestützte Remixing-Tools.

Diese Funktionen orientieren sich ersichtlich an Angeboten von Konkurrenten wie Tidal, Apple Music und Amazon Music. Diese Streaming-Dienste haben bereits seit einiger Zeit HiFi-Qualität und zum Teil spezielle Features für Musikliebhaber im Angebot. In der Vergangenheit monierten vor allem Musiker das Streamen in niedrigster Audio-Qualität als großes Problem von Spotify. Prominentester Kritiker: Neil Young.

Darüber hinaus will Spotify sein neues „Super Premium“-Abo mit einem bevorzugten Zugang zu Konzert-Tickets und möglicherweise (und bisher noch unbestätigt!) einer Pre-Listening-Funktion für neue Songs und Alben für ausgewählte Acts ausstatten. Zuletzt ergänzte der Streamer eine Playlist-Funktion, die Konzerte in der Nähe anzeigt.

Obwohl die Einführung des neuen Angebots für Sommer 2025 erwartet wird, gibt es bislang keine offizielle Ankündigung von Spotify zum genauen Starttermin oder allen Details für Deutschland.

Branchenexperten gehen jedoch davon aus, dass das neue Abo-Modell zeitnah eingeführt wird, möglicherweise bereits im Juni. In der Vergangenheit hatte der schwedische Streaming-Gigant aber schon öfter eine High-Quality-Offensive angedeutet und dann doch wieder verschoben.

Preiserhöhung für das Premium-Abo

Parallel zur Einführung des „Super Premium“-Abos plant Spotify eine allgemeine Preiserhöhung für alle bestehenden Abo-Modelle in Deutschland. Ab Juni 2025 sollen die Preise für das Individual-Abo von 10,99 Euro auf 11,99 Euro steigen, das Duo-Abo von 14,99 Euro auf 15,99 Euro, das Family-Abo von 17,99 Euro auf 18,99 Euro und das Studenten-Abo von 5,99 Euro auf 6,99 Euro.

Die Preiserhöhung wird mit gestiegenen Lizenzkosten, neuen Inhalten und technologischen Entwicklungen begründet.