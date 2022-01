Spotify-Boykott: Neil Young geht es wohl nicht nur um Politik

Neil Youngs Versuch, Spotify unter Druck zu setzen, ist allem Anschein nach erfolgreich. Weitere Musikerinnen und Musiker haben sich seinem Protest angeschlossen, der offene Brief des Musikers zeigte auch an der Börse Wirkung. Der Streaming-Gigant verlor durch die Aktion Milliarden an Aktienwert.

Eigentlich ging es Young nach eigenen Angaben darum, Spotify dazu zu bewegen, den beliebten Podcast des Comedians und Influencers Joe Rogan aus dem Angebot zu nehmen. Der Kommentator hatte mehrfach gegen die Corona-Politik gewettert und auch Stimmen Raum gegeben, die den Aufruf zum Impfen mit dem Holocaust verglichen.

Doch nun hat der Songwriter nachgelegt und einen Konkurrenten von Spotify gestärkt, der weiterhin alle Songs Youngs im Angebot hat: Amazon.

„Amazon ist ganz vorne dabei, Hi-Res-Audio der breiten Masse zugänglich zu machen, und es der ideale Ort, um meinen gesamten Katalog in der höchsten verfügbaren Qualität zu genießen“, schrieb er via Neil Young Archives auf Twitter. „Danke auch an Apple Music (I LOVE APPLE) und Qobuz für die Unterstützung meiner High-Res-Musik.“ Zusätzlich kündigte der 76-Jährige an, viermonatige Abos für Amazon Musik kostenlos zu verteilen.

All folks looking for my music can easily head to AMAZON MUSIC and click here https://t.co/xvhKGMkA36 – all new listeners will get four months free. pic.twitter.com/a66GaGUKEk

— Neil Young Archives (@NeilYoungNYA) January 28, 2022