Sqürl: Jim Jarmuschs Band präsentiert „Berlin ’87“ aus Debütalbum „Silver Haze“

Jim Jarmusch live mit Sqürl 2013 in Keflavik, Island. (Photo by Matthew Eisman/Redferns via Getty Images)

Jim Jarmuschs Band Sqürl hat mit dem Musikvideo „Berlin ’87“ ihr Debütalbum angekündigt. Am 5. Mai erscheint das zwölf Stücke umfassende „Silver Haze“ über Sacred Bones. Bei dem schwarz-weiß Musikvideo führte Jem Cohen Regie. Der bestechende, verzehrte Sqürl-Sound ist auch in dem neuen Song präsent.

„Jim kreierte die wesentlichen Gitarren-Tracks zuerst in seinem Heimstudio, während er sich an seine Zeit in Berlin 1987 erinnerte“, heißt es in einem Statement der Gruppe. „Als ich mit einem mit Super-8-Kameras vollgestopften Rucksack nach dem Fall der Mauer durch Zentral- und Osteuropa wanderte, hat mich die Landschaft extrem berührt. Ich hätte nie gedacht, dass die Aufnahmen ein viertel Jahrhundert später in einem Film für Jim und Carters Band auftauchen. Sie arbeiten hart um ihren ausgedehnten Sound zu erschaffen, mit seinem unbeugsamen Beat und versteckten Harmonien. Zum Glück hatte ich den Rucksack und war dienstbereit“, sagt Cohen über das Musikvideo.

Seit 2009 spielen und veröffentlichen Carter Logan und Jim Jarmusch Filmmusik zu Filmen des Regisseurs und Drehbuchautors. Zuletzt für seinen 2019 erschienenen „The Dead Don’t Die“. Im selben Jahr veröffentlichte er mit dem Laute-Spieler Jozef van Wissem, der an dem „Only Covers Left Alive“-Soundtrack beteiligt war, das Album „An Attempt to Draw Aside the Veil“. Nun folgt das Debütalbum mit Sqürl, auf dem mit Charlotte Gainsburg, Anika und Marc Ribot auch Feature-Gäste zu hören sein werden.

Am 28. Januar diesen Jahres trat die Gruppe in der Berliner Volksbühne auf. Jarmusch an der Gitarre und Synthesizer, und Logan an Schlagzeug und ebenfalls Synthesizer, vertonten vier Kurzfilme von Man Ray.