Amerikas Schulden explodieren unter Trump. Ja, das hat Folgen

Das Leben ist ein Kampf zwischen dem Dringenden und dem Wichtigen. Im Strudel unseres immer absurder werdenden Alltags – befeuert durch Algorithmussucht und den aufgeblasenen Hochstapler im Weißen Haus – wird das Wichtige stets von einer Flutwelle kreischender Tweets und selbstverschuldeter Krisen begraben.

Deshalb haben Sie wahrscheinlich einen unscheinbaren, aber bedeutsamen Meilenstein verpasst, den unser Land letzte Woche erreicht hat: Amerikas Schulden haben 100 Prozent des Bruttoinlandsprodukts überschritten.

Na und, sagen Sie? Klingt trocken und technisch. Dabei ist es verdammt nochmal wirklich wichtig. Es bedeutet, dass Amerikas aufgehäufte Schulden – unser Reflex, uns bei anderen Geld zu leihen, um das zu bezahlen, was wir wollen und brauchen – nun größer sind als die gesamte US-Wirtschaft. Es braucht keinen Ökonomen, um zu erkennen, dass das schlecht und per Definition unhaltbar ist.

Ein historischer Wendepunkt

Das letzte Mal, dass das Defizit 100 Prozent des BIP überstieg, war im Zweiten Weltkrieg. Wenn Länder diese Schwelle in normalen Zeiten reißen, ist das ein Rezept für den Niedergang – und hat den Fall von Republiken wie Imperien gleichermaßen begleitet.

Besonders bitter ist, dass Amerika sich vor einem Vierteljahrhundert aus diesem Loch herausgearbeitet hatte – mit einem ausgeglichenen Haushalt, ohne Defizite und mit einem prognostizierten Überschuss. Präsident Bill Clinton konnte damals, ohne großes Aufhebens, erklären: „Amerika kann jetzt die Schuldenuhr abschalten, die lange das Versagen unserer Führung symbolisierte, und die Überschussuhr einschalten – ein Symbol, auf das alle Amerikaner mit Stolz blicken können.“

Die Formel ist lehrreich und hat die Schlichtheit reiner Mathematik: Wir erhöhten die Einnahmen – also die Steuern für Wohlhabende – im ersten Clinton-Budget; wir kürzten die Ausgaben, dank des republikanischen Kongresses, der dann ans Ruder kam; und der amerikanische Internetboom ließ die Wirtschaft wachsen. Null Defizit brachte uns auf Kurs, die Schulden abzubauen.

Wie der Überschuss verspielt wurde

Das war eine gewaltige Leistung – das politische Ergebnis, das Haushaltskonservative und unabhängige Populisten wie Ross Perot fast ein Jahrzehnt lang gefordert hatten. Es fiel zusammen mit einem unipolaren Moment nach dem Fall der Sowjetunion. Amerika war auf dem richtigen Weg und in der Pole Position. Dann haben wir es verspielt.

George W. Bush erklärte, der richtige Platz für jeden Haushaltsüberschuss sei in den Taschen der amerikanischen Steuerzahler. Noch vor dem 11. September verabschiedete er Steuersenkungen, die uns wieder auf den Pfad wachsender Defizite und Schulden brachten – verstärkt durch die Kriege im Irak und in Afghanistan, die das Defizit von null auf 1,2 Billionen Dollar trieben. Wie Vizepräsident Dick Cheney bekanntlich sagte: „Defizite spielen keine Rolle – politisch gesehen.“ Das letzte Wort wird manchmal weggelassen, ist aber entscheidend. Denn Defizite spielen in der Realität sehr wohl eine Rolle. Politisch sind sie allerdings irgendwie ein Stimmungskiller – weshalb Republikaner ihre fiskalkonservative Glaubwürdigkeit immer dann wiederentdecken, wenn sie in der Opposition sind.

Diese Lektion haben wir immer wieder gelernt, also sprechen Sie es mit mir und vergessen Sie es nie: Republikaner scheren sich nur dann um Defizite, wenn ein Demokrat im Weißen Haus sitzt.

Trump und die Schuldenspirale

Die Tea-Party-Bewegung, die auf George W. Bushs großstaatlichen Konservatismus folgte, wetterte gegen Barack Obama, nachdem dieser eine Wirtschaft im freien Fall geerbt hatte. Obama halbierte das Defizit tatsächlich und ließ die Wirtschaft weit stärker wachsen als sein Vorgänger.

Die Republikaner antworteten 2016 damit, den selbsternannten „König der Schulden“ Donald Trump zu wählen – einen Mann, der damit prahlt, Rechnungen und Steuern nicht zu bezahlen, und das als Beweis unternehmerischer Cleverness verkauft. Er hält zudem die zweifelhafte Auszeichnung, einer der wenigen Menschen auf Erden zu sein, dem es gelungen ist, ein Casino in den Bankrott zu treiben – und zwar gleich viermal. In seiner ersten Amtszeit verdoppelte Trump das Defizit und ließ die US-Schulden um mehr als 8 Billionen Dollar wachsen, ein Anstieg von 40 Prozent in vier Jahren.

2021 übernahm Präsident Biden eine Wirtschaft im Absturz, verursacht durch eine Pandemie. Er verabschiedete Konjunktur- und Infrastrukturpakete, die die Schulden in vier Jahren um 25 Prozent wachsen ließen – verschärft durch steigende Zinsen und Inflation.

Wohin Trump Amerika führt

Ein Jahr und ein halbes nach Beginn von Trumps zweiter Amtszeit zeigt sich: Die vereinte republikanische Kontrolle über die Regierung hat das Defizit und die Schulden weiter aufgebläht, während gleichzeitig die Gesundheitsversorgung für Millionen Menschen gekürzt wird. Trump verwandelt Amerika in ein Land, in dem die Superreichen immer reicher werden und Korruption legalisiert ist – zumindest vorerst, mit dem Versprechen von Begnadigungen für jeden, der dem Oval Office auch nur nahekommt. Die Wall Street boomt, während die Main Street leidet. Und alle sehen den KI-Tsunami kommen – der höhere Unternehmensgewinne und Effizienzsteigerungen verspricht, während er arbeitende Menschen existenziell ausbeutet.

Ich will nicht schwarzmalen. Ich bin von Natur aus Optimist. Amerikaner sind dann am stärksten, wenn sie sich durch Innovation aus Problemen herausarbeiten. Ich glaube, dass wir uns auch diesmal wieder nach vorne innovieren werden. Aber wir können nicht so tun, als könnten wir die Schwerkraft auf Dauer überlisten. Defizite und Schulden haben Konsequenzen – egal, wer Präsident ist.

Das bedeutet nicht, dass Amerika unweigerlich auf dem Weg in den Niedergang ist. Aber Niedergang ist eine Entscheidung – und Donald Trump hat uns in diese Richtung beschleunigt. Trotz allem Getöse hat er Amerika auf einen Kurs weiterer Zersplitterung und Destabilisierung gebracht.

Ein Weg aus dem Loch

Wir können uns da herausarbeiten, wenn wir die Weisheit aufbringen, wieder über den Aisle hinweg zusammenzuarbeiten: Einnahmen erhöhen, Kosten durch Modernisierung des Staates senken und amerikanische Innovation entfesseln, damit wir uns aus diesem Loch herauswachsen können. Wenn wir das aber nicht tun – wenn wir glauben, wir könnten einfach endlos ausgeben und gleichzeitig die Steuern dauerhaft senken – werden wir uns in einer Welt wiederfinden, in der wir Schuldner statt Gläubiger sind, anfällig für Versuche, den US-Dollar als weltweite Leitwährung abzulösen. Das wäre eine Welt, in der wir eine ungewohnte Schwäche einnehmen – und das ist nie der Weg zur Größe.