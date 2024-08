„Star Trek“-Schauspielerin Patti Yasutake ist verstorben

Am 5. August 2024 ist Patti Yasutake im Alter von 70 Jahren an Krebs gestorben.

Vor allem war die Schauspielerin als Krankenschwester Alyssa Ogawa aus der Science-Fiction-Serie „Star Trek – Das nächste Jahrhundert“ (1987-1994) bekannt.

Yasutake war seit Mitte der 1980er-Jahre fast vier Jahrzehnte lang erfolgreich im Fernsehen tätig. Ihre Schauspielkarriere begann sie jedoch schon früher auf der Theaterbühne. Nach ihrem Theaterstudium an der University of California in Los Angeles, arbeitete sie bei den East West Players, dem ältesten asiatisch-amerikanischen Theater in den USA.

Die Mimin hatte zahlreiche Gastauftritte in bekannten Serien wie „T.J. Hooker“, „Agentin mit Herz“, „Für alle Fälle Amy“ und „Pretty Little Liars“. Besonders prägend bleibt ihre Rolle als Schwester Ogawa in „Star Trek – Das nächste Jahrhundert“. Sie verkörperte die Figur in 16 Episoden der Serie sowie in den Filmen „Star Trek – Treffen der Generationen“ und „Star Trek – Der erste Kontakt“.

Patti Yasutake als Pionierin

In den 1980er-Jahren gehörte sie zu den ersten asiatisch-amerikanischen Schauspielerinnen, die im US-Fernsehen Erfolg hatten.

Auf der Website „startrek.com“ betonte Herausgeberin Christine Dinh die Seltenheit solcher Rollen zu dieser Zeit. „Ogawa war einer von nur zwei Menschen asiatischer Herkunft, die in dieser ‚Star Trek‘-Serie wiederkehrend auftraten. Eine Rarität zu einer Zeit, als in westlichen Medien so wenige Menschen auf dem Bildschirm auftauchten, die so aussahen wie ich, dass ich sie an einer Hand abzählen konnte“, so Dinh.

Patti Yasutake erzählte in einem Interview mit „Tudum“ im April 2023, wie schwierig es für asiatisch-amerikanische Schauspielerinnen damals war, Karriere zu machen. „Es gab wirklich keine Möglichkeiten; ich machte keine Kampfsportarten, ich sprach keine zweite Sprache. Vor allem damals war das alles, was sie in einem sahen.“

Theater, Film und Fernsehen

Neben ihrer TV-Karriere war Patti Yasutake auch im Theater aktiv. Sie arbeitete mit dem für den Academy-Award nominierten Schauspieler Mako, einem Mitbegründer der East West Players, zusammen. Als Theaterregisseurin inszenierte sie unter anderem die Uraufführungen von „Doughball“ und „Father, I Must Have Rice“.

Ihre Filmkarriere umfasste Rollen in Ron Howards „Gung Ho“ und Michael Toshiyuki Unos „The Wash“, einem Independent-Film über ein japanisch-amerikanisches Paar der zweiten Generation. Zuletzt war sie in der Netflix-Hitserie „Beef“ zu sehen, wo sie die unverschämte Schwiegermutter von Amy Lau (Ali Wong) spielte.