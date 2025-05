„Star Trek: Sektion 31“ – Gewinne eins von vier 4K Steelbooks

Lieutenant Uhura in „Star Trek“: Nichelle Nichols ist tot

Nachdem „Star Trek: Sektion 31“ Anfang 2025 schon auf Paramount+ veröffentlicht wurde, gibt es den Film seit dem 8. Mai auch auf DVD und Blu-ray. Jetzt gibt es die Möglichkeit, eins von vier 4K-UHD-Steelbooks zu gewinnen.

Worum geht es in „Star Trek: Sektion 31“?

Unter der Regie von Olatunde Osunsanmi, mit einem Drehbuch von Craig Sweeny und einer Geschichte von Bo Yeon Kim und Erika Lippoldt, entführt „Star Trek: Sektion 31“ in die Welt der gleichnamigen Geheimdienstorganisation der Föderation. Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh kehrt in ihrer Rolle als Kaiserin Philippa Georgiou zurück und schließt sich für eine neue Mission einer neuen Crew an. Dabei wird sie auf überraschende Weise mit ihrer Vergangenheit konfrontiert und muss sich ihren früheren Entscheidungen und Taten stellen.

In den Hauptrollen sind außerdem Omari Hardwick und Emmy-Gewinner Sam Richardson sowie Robert Kazinsky, Kacey Rohl, Sven Ruygrok, James Hiroyuki Liao, Humberly Gonzalez und Joe Pingue zu sehen. Miku Martineau verkörpert eine junge Philippa Georgiou.

Zusätzlich bieten die limitierten Steelbooks 80 Minuten Bonusmaterial über die Entstehung des Films und die Arbeit hinter den Kulissen.

Hier der Trailer zum Film

So machst du mit

Für die Teilnahme am Gewinnspiel einfach Name, Adresse und Telefonnummer an gewinnen@rollingstone.de mailen. Stichwort: „Verlosung: Star Trek Sektion 31“. Einsendeschluss: 31. Mai 2025. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!