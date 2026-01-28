Dies ist die Liste aller Künstler gegen ICE

Da ICEs aggressive Operation in Minneapolis tödlich eskaliert ist – mit den Tötungen von Renee Good und Alex Pretti –, ist der öffentliche Aufschrei gegen die Gewaltanwendung und Brutalität der Behörde lauter geworden. Anfang dieses Monats bestätigten neue Umfragen von „The Economist“ und YouPoll, dass die Unterstützung für ICE schnell schwindet: 46 Prozent der US-Bürger unterstützen die Abschaffung von ICE.

Nun nutzen Prominente ihre Plattformen, um sich zu äußern und die tödlichen Methoden der Organisation in Minnesota und in den gesamten USA zu verurteilen.

Stars wie Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Pedro Pascal und weitere haben auf roten Teppichen eindringliche Statements abgegeben, emotionale Videos auf Instagram gepostet und die Menschen dazu aufgerufen, ihre Stimme weiter zu nutzen. Hier ist, wer sich bisher geäußert hat.

Billie Eilish

Billie Eilish hat ihre Haltung zu ICE und der Trump-Regierung ziemlich deutlich gemacht; sie hat sich mehrfach für Einwanderer-Communities eingesetzt und ICE-Razzien in ihrer Heimatstadt Los Angeles kritisiert. Nach der Tötung von Renee Nicole Good teilte sie mehrere Posts, darunter eine Grafik, die ICE als eine „föderal finanzierte und unterstützte Terrorgruppe“ bezeichnete, die „Familien auseinanderreißt, Bürger terrorisiert und nun unschuldige Menschen tötet“. Nach dem Tod von Alex Pretti hatte sie eine zugespitzte Botschaft an andere Stars, als sie ein Selfie mit der Bildunterschrift postete: „hey my fellow celebrities, u gonna speak up? or,“ – ein klarer Aufruf, Stellung zu beziehen. —Von Julyssa Lopez

Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo hat sich geweigert, zu ICE zu schweigen, und hat die Organisation sowie die Trump-Regierung mehrfach verurteilt. (Kürzlich kritisierte sie das Weiße Haus und das DHS dafür, ein Video über „Selbstabschiebung“ mit ihrem Song „American Bitch“ verwendet zu haben.) Nach dem Tod von Alex Pretti in Minnesota machte sie ihre Haltung erneut klar und postete auf Instagram: „ICE’s actions are unconscionable but we are not powerless. Our actions matter. I stand with Minnesota.“ —Von J.L.

Ed Norton

Ed Norton, der beim Sundance ist, um seinen neuen Film „The Invite“ zu promoten, äußerte sich in einem Interview mit „The Hollywood Reporter“. „Wir sitzen hier und reden über Filme, während eine illegale Armee gegen US-Bürger aufgebaut wird“, sagte der Schauspieler. „Die Welt leidet gerade, und dieses Land leidet. Und es ist erschütternd. Wir können nicht noch einen Tag so tun, als würden wir das einfach als neue Normalität akzeptieren. Menschen werden getötet…. Wenn wir hier irgendetwas tun können, um die Bewegung zu unterstützen, ICE rauszuwerfen, diese unglaublich kriminelle Organisation zu delegitimieren, dann sollten wir genau das tun.“ —Von Simon Vozick-Levinson

Pedro Pascal

Pedro Pascal verbreitete ebenfalls mehrere Infografiken auf Instagram, darunter eine mit den Namen der neun Menschen, die ICE im Jahr 2026 bislang getötet hat. Eine weitere rief zu einem landesweiten Streik auf und enthielt Auszüge aus einem Editorial-Board-Text der „The New York Times“, der unter anderem sagte: „Truth is a line of demarcation between a democratic government and authoritarian regime. Mr. Pretti and Rene Good are dead. The American people deserve to know what happened.“ —Von Jon Blistein

Katy Perry

Am 26. Januar teilte Katy Perry auf Instagram einen Carousel-Post, der erklärt, wie Fans gegen ICEs brutale Methoden aktiv werden können. In dem Post teilte Perry eine Telefonnummer und ein Skript, mit dem US-Bürger ihre Senatoren anrufen können, um zu verlangen, dass sie gegen ein Gesetz stimmen, das das Department of Homeland Security und damit ICE finanzieren würde. Die Bildunterschrift lautete: „turn anger into ACTION.“ Es ist nicht das erste Mal, dass Perry sich gegen ICE positioniert. Im Juni 2025, als ICE-Razzien Los Angeles überzogen, teilte die Sängerin Posts in ihrer Instagram-Story, in denen sie die Handlungen der Behörde verurteilte – besonders gegenüber den seit Langem bestehenden mexikanischen Communities in Südkalifornien. —Von Maya Georgi

Ariana Grande

Ariana Grande wurde auf Social Media politisch, unterstützte den Post von NYC Mayor Zohran Mamdani und machte ihre Haltung zu ICE deutlich. Auf Instagram teilte sie einen Screenshot eines Tweets von Mamdani, der die Abschaffung von ICE forderte. „ICE terrorizes our cities. ICE puts us all in danger. Abolish ICE,“ hieß es in der Nachricht. —Von J.L.

The Chicks

The Chicks — Natalie Maines, Martie Maguire und Emily Strayer — teilten ein Foto eines Demonstranten, der ein Schild hochhielt, auf dem Lyrics aus ihrer Hymne „Not Ready to Make Nice“ von 2006 standen, geschrieben als Reaktion auf ihre Kontroverse um George W. Bush. „It’s happening right in front of us,“ hieß es in der Bildunterschrift. „They are killing Americans, disappearing human beings, and breaking up families. We cannot stand by and watch democracy disintegrate. Human decency isn’t Republican or Democrat. It’s American.“ —Von Angie Martoccio

Jenna Ortega

Jenna Ortega hat sich in der Vergangenheit deutlich gegen die hässliche Rhetorik der Trump-Regierung gegenüber Einwanderern ausgesprochen, wirkte aber sichtlich erschüttert, als sie diese Woche beim Sundance den roten Teppich für den neuen Film „The Gallerist“ von Cathy Yan betrat.

„Ich bin wirklich ermutigt vom Geist der amerikanischen Bevölkerung und von den Menschen, die das Bedürfnis haben, etwas zu sagen, aber das Ausbleiben einer echten Lösung oder eines echten Tadels gegenüber den Beamten ist unglaublich beängstigend und enttäuschend, wenn man sieht, wie unsere Regierung damit umgeht“, sagte sie. Sie verwies darauf, wie irritierend es sei, bei einer glamourösen Festivalpremiere über so ein schreckliches Ereignis zu sprechen: „Es ist schwer, an einem Ort wie diesem zu sein und schöne Outfits zu tragen und über Film zu reden, wenn direkt nebenan etwas so Hässliches passiert.“ —Von J.L.

Finneas

Produzent/Singer-Songwriter Finneas O’Connell war nach der Erschießung von Alex Pretti sichtbar empört und postete ein Instagram-Video, das auf die Heuchelei und Doppelstandards hinwies, die Diskussionen über Schulschießereien und Waffenkontrolle prägen.

„Das konservative Argument, das Schulschießereien weiterhin zulässt, läuft im Grunde immer darauf hinaus: ‚Wir müssen den zweiten Verfassungszusatz schützen. Wir müssen den Menschen erlauben, Waffen zu tragen … legal‘“, sagte er.

„Ein verdammt unglaubwürdiges Argument, übrigens.“ Während das Video weiterläuft, wird er zunehmend wütend. „Halt die Klappe! Seit 30 Jahren erzählt ihr uns, dass Kinder sterben müssen, damit wir überall in den Vereinigten Staaten legal Waffen tragen dürfen. Dieser Mann wurde am Boden zusammengeschlagen, er hat seine Waffe nicht gezogen. Er hatte eine Waffe LEGAL bei sich. Und sie haben ihn erschossen.“ – Von J.L.

Meg Stalter

„Hacks“-Durchbruchstar Meg Stalter wechselte in einem Video auf Instagram von ihren üblichen Comedy-Shorts zu einem ernsten Ton. Sie verurteilte ICEs Gewalt gegen Einwanderer und unschuldige Unbeteiligte und forderte die Abschaffung der Behörde. „You can argue the context of any scripture, but you can’t argue that God doesn’t want us to love our neighbors, and our neighbors are being hunted and kidnapped and attacked daily. Our government is killing people, and they are lying to us.“ —Von Jaeden Pinder

Natalie Portman

Natalie Portman sprach über die „verheerende“ Lage des Landes, während sie beim Sundance Cathy Yans „The Gallerist“ promotete, in dem sie neben Jenna Ortega und Sterling K. Brown mitspielt. „Es ist wirklich unmöglich, nicht darüber zu sprechen, was gerade passiert, und über die Brutalität der ICE und dass sie sofort aufhören muss“, sagte sie.

„Aber es gibt auch eine wunderbare Gemeinschaft, die die Amerikaner gerade zeigen. Sie sind füreinander da, schützen sich gegenseitig und kämpfen für ihre Freiheit. Es ist ein bittersüßer Moment, etwas zu feiern, auf das wir so stolz sind, vor dem Hintergrund einer Nation, die leidet.“ – Von A.M.

Während sie bei der Premiere ihres dritten Films „The Invite“ beim Sundance Film Festival anwesend war, reflektierte Olivia Wilde über die Gewalt im Land: „Menschen werden ermordet, und ich möchte es nicht normalisieren, dass man im Internet Filme sieht, in denen Menschen ermordet werden“, sagte die Filmemacherin gegenüber „Variety“, als sie nach dem „ICE Out“-Anstecker gefragt wurde, den sie an ihrem Kleid befestigt hatte.

„Wenn wir irgendetwas tun können, um die Bewegung zur Abschaffung der ICE zu unterstützen, um diese unglaublich kriminelle Organisation zu delegitimieren, dann sollten wir das tun.“ Wilde lobte den Mut derjenigen, die auf der Straße gegen die ICE protestieren. „Man sieht die Demonstrationen im ganzen Land – die Amerikaner erheben sich in großer Zahl“, fuhr sie fort. „Es ist gefährlich, jetzt zu protestieren, und dennoch gehen die Menschen auf die Straße, was unglaublich inspirierend ist.“ – Von Larisha Paul

María Zardoya

Nach einer dreinächtigen Konzertreihe in Los Angeles fügte María Zardoya von The Marías ihrer „Not For Radio“-Tour eine vierte und letzte Show hinzu. Diesmal, so erklärte sie, sollte das Konzert eine tiefere Bedeutung haben: Sie teilte mit, dass alle Einnahmen des Auftritts an das National Day Laborer Organizing Network gespendet werden, das sich für Einwanderer einsetzt und juristische Verteidigungsarbeit organisiert. Die Ankündigung erfolgte kurz nach den Tötungen von Alex Pretti und Renee Nicole Good. —Von J.L.

Ellen DeGeneres

Nach den Wahlen 2024 zog Ellen DeGeneres mit ihrer Familie nach Großbritannien. Ihr neuestes Comedy-Special wurde dieses Jahr veröffentlicht und im Orpheum Theater in Minneapolis aufgezeichnet. DeGeneres hat ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit herausgehalten, sah sich jedoch nach den gewalttätigen Ausschreitungen in derselben Stadt, die sie einst so herzlich aufgenommen hatte, gezwungen, sich zu äußern.

„Ich bedaure zutiefst, was derzeit in Minneapolis und unserem Land geschieht, insbesondere aber in Minneapolis, denn dort habe ich mein letztes Stand-up-Special gedreht und alle dort waren einfach nur liebenswert“, sagte DeGeneres in einem Instagram-Video. „Ich bin stolz auf alle, die friedlich protestieren, und es tut mir leid für alle, die nur deshalb verletzt wurden, weil sie protestiert haben, weil sie das getan haben, was man tun sollte.“ —Von L.P.

Spencer Strider

Spencer Strider, der flamethrowende Ace der Atlanta Braves, brauchte keine Worte, um seine Haltung zu dem klarzumachen, was in Minnesota passiert. Strider postete auf Instagram ein Bild, das das Boston Massacre von 1770 zeigt, bei dem britische Soldaten in eine Menge kolonialer Protestierender schossen und fünf Menschen töteten. Bailey Ober, Starting Pitcher der Minnesota Twins, nutzte Instagram ebenfalls, um Solidarität mit den Demonstrierenden auszudrücken, und teilte ein Bild von Demonstranten, die sich in Downtown Minneapolis versammelt hatten. —Von Ryan Bort

Glenn Close

Glenn Close hat es sich zur Gewohnheit gemacht, lange Statements in ihren Instagram-Reels zu posten, und am 25. Januar teilte die Schauspielerin ihre Gedanken zur Präsenz der ICE in Minnesota in einem neuen Video mit. „Ich bin empört und angewidert von dem, was unter dem Trump-Regime geschieht“, sagte Close.

„Die Grausamkeit, Unmenschlichkeit und Arroganz, die unersättliche Korruption, die Feigheit, die widerwärtige Heuchelei, die offensichtliche Manipulation von Fakten und nun der kaltblütige Mord an amerikanischen Bürgern. Ich hatte schon lange das Gefühl, dass es Tausende und Abertausende von amerikanischen Bürgern gibt, deren Keller voller Waffen sind. Ich befürchte, dass die ICE ihnen den Vorwand liefert, den Abzug zu betätigen.“ Close sagte weiter, das Land „wacht auf und nimmt zur Kenntnis, und merken Sie sich meine Worte, es wird einen hohen Preis zu zahlen geben.“ – Von M.G.

Breanna Stewart

Breanna Stewart ist auf dem Court da, wenn es am meisten zählt – und sie schweigt auch abseits des Spielfelds nicht, wenn es darauf ankommt. Die zweifache WNBA-MVP und Star-Power-Forward der New York Liberty, die derzeit ihre Offseason damit verbringt, beim Launch der Unrivaled-Liga zu helfen, hielt vor ihrem Spiel am 25. Januar ein handgeschriebenes Schild hoch, auf dem stand: „ABOLISH ICE“. Direkt, wirkungsvoll und auf den Punkt. —Von S.V.L.

Tyrese Haliburton

Indiana-Pacers-Star Tyrese Haliburton war eine der prominentesten Sportstimmen, die sich nach der Tötung von Alex Pretti äußerten, und er hielt sein Statement so knapp und stark wie möglich. „Alex Pretti was murdered,“ schrieb er am Samstagabend auf X. —Von J.B.

Conor Oberst

Bright Eyes hatten am 25. Januar ein doppeltes Albumjubiläum und eine kommende Tour zu bewerben, doch ihr Singer-Songwriter wusste, dass das nicht annähernd so wichtig ist wie das, was gerade im Land passiert. „There is no more time for capitulation,“ schrieb Frontmann Conor Oberst in einer Instagram-Story, in der er eine Akustikgitarre mit den Worten UNMASK ICE zeigte. „ICE must get the fuck out of Minneapolis and all U.S. cities. The officers involved in the last two killings of innocent protesters must be arrested and prosecuted.“ Im Gespräch mit ROLLING STONE erklärte Oberst kürzlich, warum er sich immer für die Rechte von Einwanderern einsetzen wird: „It’s about letting those communities know that they’re not alone and other people are standing with them. That’s what we all should be doing.“ —Von S.V.L.

Moby

Moby teilte einen dringlichen Post auf Social Media, ermutigte Menschen zu protestieren und erinnerte Fans daran, dass dies ein „constitutionally established right“ sei – ein Recht, das Trump und seine Regierung den Menschen nehmen wollten. Der Musiker rief außerdem zu einem Boykott gegen „scumbag corporations who support Trump and ICE“ auf, dazu, „politicians who are dedicated to opposing Trump and ICE“ zu unterstützen, ebenso wie „other activists“. Moby beendete sein Video mit dem Hinweis, dass die Menschen auf sich aufpassen sollten. „Be outraged, be horrified,“ sagte Moby, bevor er den Clash-Frontmann Joe Strummer zitierte: „Anger can be power if you know how to use it.“ —Von Charisma Madarang

Graham Nash

Graham Nash hat seit fast 60 Jahren eine klare Stimme zur Lage des Landes – und er hat nicht vor, damit aufzuhören. „Jedes Mal, wenn ich es wage, als Mensch eine Meinung zu den Geschehnissen um mich herum zu äußern, kommt unweigerlich der Kommentar, ich solle mich „auf die Musik beschränken“, schrieb er in einem langen Instagram-Post.

„CSN, CSNY und jeder Einzelne oder jede unterschiedliche Zusammensetzung von uns, die singt, sowohl vor als auch nach dem Zusammenschluss als Gruppe, singt seit fünf Jahrzehnten über Korruption, Rassismus, Umweltzerstörung, Ungerechtigkeit, Krieg und so weiter. Ihr habt offensichtlich nicht zugehört.“ Er listete mehrere Klassiker aus dem Katalog seiner Band auf – von „Ohio“ bis „Teach Your Children“ – und bekräftigte seine Kritik an der Trump-Regierung. „FK ICE“, schrieb er. „Und da diese Mörder Teil einer von der Regierung sanktionierten Behörde sind, sage ich Folgendes, und ärgern Sie sich nicht darüber: FK TRUMP auch.“ —Von A.M.

Whoopi Goldberg

Whoopi Goldberg verurteilte ICE, Kristi Noem und Gregory Bovino in der Montagsausgabe von „The View“. „They murdered a man. He is standing, he has his phone, and he has a bottle of water. And they shot him 10 times,“ sagte sie, während ihre Stimme brach. „You can’t sit by this.… You can’t justify either one [of the murders], and we all see it and we see you for what you are. You all have blood on your hands.“ Goldbergs Co-Moderatorinnen Ana Navarro und Sara Haines kritisierten ebenfalls ICE und die Reaktion der Trump-Regierung auf Prettis Tötung. —Von J.P.

Justin Pierre

Seit Dezember 2025 spricht sich Justin Pierre, Leadsänger von Motion City Soundtrack, öffentlich gegen die ICE-Razzien in seinem Heimatstaat Minnesota aus. Der Sänger hat Warnungen über Orte gepostet, an denen ICE-Beamte gesichtet wurden, und lange Instagram-Beiträge über die Morde an Renee Good und Alex Pretti geschrieben.

In seinem jüngsten Beitrag verwies Pierre auf seine enge Verbindung zu Minneapolis. „Heute Morgen wurde ein Mann namens Alex Pretti von einer Gruppe untrainierter, schießwütiger, kleiner weißer Schneeflöckchen gelyncht, die sich verkleidet hatten … nur wenige Zentimeter von dem Ort entfernt, an dem meine Frau und ich geheiratet haben“, schrieb er. Pierre hob auch die enormen Bemühungen der Gemeinde hervor, die seit der Übernahme durch die ICE in der Stadt entstanden sind. – Von M.G.