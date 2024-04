Stefan Raab erhält weitere Einladung zum Boxen – gegen Pocher?

Wie am Dienstag (03. April) angekündigt, boxt Stefan Raab am 14. September zum dritten Mal gegen Regina Halmich. Nun hat der Ex-TV-Moderator ein weiteres Angebot für einen Boxkampf erhalten – „Fame Fighting“-Gründer Eugen Lopez möchte Raab in seinem Ring kämpfen sehen.

Raab gegen Pocher?

Via „Bild“ richtet Lopez sich an den „TV Total“-Star: „Wenn es wirklich dein Ernst ist, mit 57 in den Ring zu steigen, ist das eine offizielle Einladung, zu Fame Fighting zu kommen und zu boxen. Du bekommst in Deutschland keine bessere Plattform für Promi-Boxen.“ Der Gründer des Box-Events machte Raab direkt auch eine Ansage: „Respekt dafür, dass du mit ,tv total’ das Fundament für Promi-Boxen gelegt hast. Aber seit dem vergangenen Jahr ist die Ära von Fame Fighting gekommen.“

Eine Idee, gegen wen Stefan Raab bei seinem Promi-Sport-Event antreten könnte, hat der Profikickboxer ebenfalls bereits: Entertainer Oliver Pocher. Erst kürzlich der Moderator mit Ohrfeigenerfahrung auf Instagram unter einem alten, gemeinsamen Foto der beiden: „Jetzt, wo Stefan Raab Influencer ist, sollte ich mal eine Bildschirmkontrolle über ihn machen. Gibt einiges Interessantes zu erzählen“ In seinem Online-Format „Bildschirmkontrolle“ teilt Pocher gegen Influencer:innen aus, allerdings ließ er offen, worauf genau sein Seitenhieb gegen Raab anspielt.

Was ist „Fame Fighting“?

Das Live-Box-Event „Fame Fighting” fand zum ersten Mal vergangenen Herbst statt und geht dieses Jahr in die zweite Runde. In einer Vorrunde am 24. Mai in Mönchengladbach können sich die Teilnehmer:innen für das große „Fame Fighting Event“ qualifizieren. Wer genau dieses Jahr an den Boxkämpfen teilnehmen wird, steht aktuell noch nicht fest. Ob Stefan Raab die Einladung annehmen wird, bleibt also abzuwarten. Der Kampf gegen Regina Halmich hingegen ist mittlerweile schon ausverkauft.