Stephen Kings „Klub der Verlierer“ ist zurück (und erwachsen geworden)

Der in Nashville geborene Sohn von Country-Star Steve Earle war bekannt für seine Mischung aus Vintage-Roots-Musik und modernem Folk-Rock.

Americana-Sänger Justin Townes Earle ist tot. Ein Vertreter von Earles Label New West Records bestätigte der amerikanischen Ausgabe des ROLLING STONE am Wochenende den Tod des Musikers. Die Todesursache blieb zunächst unklar. „Mit großer Trauer teilen wir Ihnen das Ableben unseres Sohnes, Ehemannes, Vaters und Freundes Justin mit", hieß es in einem Beitrag auf der Earles Instagram-Seite. „So viele von Euch haben sich im Laufe der Jahre auf seine Musik und seine Texte verlassen, und wir hoffen, dass seine Musik Euch auch weiterhin auf Euren Reisen begleiten wird. Du wirst sehr vermisst werden, Justin.“ Justin Townes Earle und Townes Van…