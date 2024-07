Innerhalb Fleetwood Mac gab es bereits mehrere Streitigkeiten zwischen verschiedenen Bandmitgliedern. Allerdings fand der jahrelange Konflikt zwischen Stevie Nicks und Lindsey Buckingham 2018 einen Höhepunkt, die sogar zu einer Klage führte. Mick Fleetwood äußerte sich nun zu der damaligen Auseinandersetzung und erklärt, dass er gerne eine „Heilung“ zwischen den beiden sehen wollen würde.

Mit seinem Rausschmiss 2018 entschied sich Lindsey Buckingham seine ehemalige Band zu verklagen. Er habe eine Millionensumme verloren, weil er nicht mit ihnen auf Tournee gehen konnte. Stevie Nicks habe die Schuld daran getragen. Nicks selbst erklärte später, dass „sie ihn nicht hat feuern lassen“. Einen gemeinsamen Nenner haben die beiden Musiker:innen seither nicht mehr finden können. Wie Mick Fleetwood nun in einem Interview mit „MOJO“ sagt, würde er sich aber genau dies wünschen. Es sei zwar kein Geheimnis, dass es eine „emotionale Mauer“ zwischen den beiden gäbe, doch die Hoffnung habe der 77-Jährige trotzdem nicht verloren:

„ „Stevie ist in der Lage, klar darüber zu sprechen, was sie fühlt und was nicht, genauso wie Lindsey. Aber ich würde sagen, dass ich persönlich gerne eine Heilung zwischen ihnen sehen würde – und das muss nicht unbedingt in Form einer (Fleetwood Mac)-Tour geschehen.“ “