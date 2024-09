Stevie Nicks: Neuer Song „The Lighthouse“ mit Sheryl Crow

Wenn Stevie Nicks eine neue Nummer veröffentlicht (was sie nicht mehr oft tut), dann steckt meistens etwas dahinter. Ihre nun frisch in die Welt gesetzte Single „The Lighthouse“ ist eine Auseinandersetzung mit dem in den USA schwelenden Streit um Abtreibung.

Die einstige Fleetwood-Mac-Sängerin hat das Lied nicht allein aufgenommen. Produziert wurde er gemeinsam mit Dave Cobb. Als Gast ist auch Sheryl Crow dabei, die Bass spielt und mitsingt. Waddy Wachtel, der langjährige Gitarrist in Nicks‘ Soloband, hat ebenfalls zu der Aufnahme beigetragen.

Konkret wurde der Track inspiriert durch das Urteil des Obersten Gerichtshofs, das 2022 das verfassungsmäßige Recht auf Abtreibung aufhob.

Stevie Nicks greift mit „The Lighthouse“ auch in den Wahlkampf ein

„Ich habe diesen Song ein paar Monate nach der Aufhebung von Roe v. Wade geschrieben“, sagte Nicks in einem Statement zur Veröffentlichung. „Viele fragten sich von einem Tag auf den anderen, was sie nun dagegen tun können. Nun, für mich war es klar: einen Song schreiben.“

Nicks bestätigte, dass sie seit 2022 an dem Stück gearbeitet habe. „Es hat eine Weile gedauert, weil ich viel unterwegs war“, so die 76-Jährige, die zuletzt mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. „Dann sah ich eines Morgens die Nachrichten im Fernsehen und eine Nachrichtensprecherin sagte etwas, das sich anfühlte, als ob sie zu mir sprechen würde – sie erklärte, was der Verlust von Roe v. Wade bedeuten würde. Am nächsten Morgen schrieb ich den Song und nahm ihn noch in der Nacht auf.“

In der Folgezeit feilte Nicks weiter an dem Song. Und das aus einem bestimmten Grund: „Ich habe mir oft gesagt: ‚Das könnte das Wichtigste sein, was ich je tun werde. Sich für die Frauen der Vereinigten Staaten und ihre Töchter und Enkelinnen einzusetzen – und für die Männer, die sie lieben.‘ Das ist eine echte Hymne.“

In den vergangenen Wochen signalisierte die Musikerin mehrfach deutlich ihre feste Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Zudem zeigte sie sich begeistert von Taylor Swifts Votum für die derzeitige Vize-Präsidentin.

Gast bei „Saturday Night Live“

In den letzten zehn Jahren gab es nur selten neues Material von Stevie Nicks zu hören. Ihre letzte Single war 2020 „Show Them The Way“. Zwischenzeitlich war sie aber auch auf dem Gorillaz-Album „Cracker Island“ zu hören und brachte eine Coverversion von Buffalo Springfields „For What It’s Worth“ heraus. Möglicherweise hängt die Veröffentlichung „The Lighthouse“ auch mit Nicks‘ angekündigtem Auftritt bei „Saturday Night Live“ am 12. Oktober zusammen. Ob sie den Song dann live spielen wird, ist aber noch unklar.