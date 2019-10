System Of A Down spielen am 08. Juni 2020 in der Waldbühne in Berlin. Es ist das einzige reguläre Deutschland-Konzert der Band im Jahr 2020.

Neben ihren Auftritten bei Rock am Ring und Rock im Park spielen System Of A Down 2020 auch eine exklusive Headline-Show in Berlin am 08. Juni (Montag) um 20 Uhr. Tickets gibt es online ab Donnerstag (03. Oktober) um 10 Uhr beim Ticketmaster Presale. Das ist ein Tag vor dem offiziellen Vorverkaufsstart am Freitag (04. Oktober). Dafür ist eine Registrierung notwendig. Kunden von Samsung oder Telekom können bereits am Mittwoch (02. Oktober) zugreifen. System Of A Down in Berlin 2020: Das ist die Vorband (Support) Die Alternative-Metal-Veteranen System Of A Down kehren 2020 nach Europa zurück. Seit 1994 heben sie…