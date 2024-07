Am Mittwoch, den 24. Juli (2024), wird Sting im Rahmen seiner „My Songs“-Tour im Barockgartens des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen auftreten. Nach dem witterungsbedingten Ausfall seines Konzerts in Lingen wird er dieses anschließend am 27. Juli wiederholen. Im Rahmen der Jazzopen tritt der Künstler dann noch einmal am 28. Juli in Stuttgart auf.

Die „My Songs“-Tour präsentiert die Hits aus Stings Karriere als Solo-Künstler und als Mitglied von The Police. Fans können sich auf Klassiker wie „Fields of Gold“, „Shape of My Heart“, „Englishman In New York“, „Roxanne“, „Every Breath You Take“ und „Message In A Bottle“ freuen. Sting wird dabei von einem Rock-Ensemble begleitet – als Mitglied eines Powertrios, erstmals seit dem Ende von Police. Hier alle wichtigen Infos zu den kommenden drei Konzerten:

Tickets

Mitglieder des Sting-Fanclubs hatten bereits ab dem 31. Oktober 2023 exklusiven Zugang zu Pre-Sale Tickets. Der offizielle Ticketmaster-Vorverkauf startete am 2. November 2023, die Tickets für alle drei Konzerte sind jedoch ausverkauft. Da das Konzert in Lingen einbErsatzkonzert ist, behalten die Tickets für den ursprünglich geplanten Termin ihre Gültigkeit.

Einlass und Konzertbeginn

Füssen

Der Einlass in Füssen beginnt um 17:30 Uhr, die Show startet um 20 Uhr. Das Konzert findet hier im Rahmen der Königswinkel Open Airs statt. Auf dem Open Air kann ausschließlich mit Bargeld bezahlt werden, vor Eintritt sollte also unbedingt ein Bankautomat aufgesucht werden. Grundsätzlich sind während der Veranstaltung alle Gegenstände, die eine Gefahr darstellen könnten verboten. Eine detaillierte Liste findet sich auf der Veranstalter-Website.

Lingen

Der Einlass in Lingen beginnt bereits um 17 Uhr. Es wurden bereits Taschenkontrollen und Bodychecks angekündigt. Besucher sollten deshalb frühzeitig kommen, damit lange Wartezeiten vermieden werden. Um den Einlass zu beschleunigen, sollten nur die nötigsten Gegenstände wie Geldbeutel, Schlüsselbund, Handy, Ticket und Medikamente mitgebracht werden. Große Taschen (maximal DIN A4-Größe) sollten im Auto oder besser noch zu Hause gelassen werden. Neben einer Reihe von Gegenständen wie Waffen und spitzen Gegenständen verbietet die EmslandArena außerdem das Mitbringen von Tiere und Nazis.

Stuttgart

Sting wird von 18 bis 22 Uhr auf der Bühne vor der Kulisse des Neuen Schlosses in Stuttgart auftreten. Zusätzlich zu Sting werden die Gäste Bernhoft und Giordana Angi als Special Guests dabei sein, was den Abend zu einem besonderen Highlight im Rahmen der Jazzopen Stuttgart 2024 machen soll. Der Einlass zum Konzert beginnt hier ebenfalls bereits um 17 Uhr. Erstmals bietet der Schlossplatz während der Jazzopen Schließfächer an, um Taschen und Rucksäcke zu verstauen. Die Anzahl der Schließfächer ist jedoch begrenzt, daher empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung.

Anfahrt Füssen

Mit Shuttle-Service und den öffentlichen Verkehrsmitteln

Um die Anreise und Abreise zum Konzert zu erleichtern, wird ein kostenloser Bus-Shuttle-Service angeboten. Die Shuttle-Busse fahren verschiedene Strecken an und bringen die Konzertbesucher sicher zum Festspielhaus und wieder zurück. Die Haltestelen der Shuttle-Busse findet man auf der Webseite des Veranstalters. Für die Rückfahrt warten die Busse nur bis 20 Minuten nach Konzertende. Momentan kann man sich nicht mehr für den Shuttle-Service anmelden.

Mit dem Auto

Das Festspielhaus Neuschwanstein liegt ca. 3 Kilometer vom Bahnhof Füssen entfernt und ist am besten mit dem Taxi oder zu Fuß erreichbar. Für Besucher, die mit dem Auto anreisen, stehen gebührenpflichtige Parkplätze direkt am Festspielhaus (Im See 1, Füssen) sowie in unmittelbarer Nähe am Parkplatz P8 (Sägmüllerweg 5, Füssen, 250 m Fußweg) zur Verfügung.

Anfahrt Lingen

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln und Fahrrad

Die Westfalenbahn setzt teilweise Doppelwagen ein, um die erhöhte Nachfrage zu bewältigen. Die Züge nach 23 Uhr sollen, sofern alles nach Plan läuft, erreicht werden können. Für Fahrradfahrer stehen die regulären Stellplätze an der Arena zur Verfügung. Zusätzlich wird der VIP-Parkplatz an der Arena als Fahrradparkplatz hergerichtet.

Mit dem Auto und Shuttle-Service

Während des Konzerts stehen an der EmslandArena und den Emslandhallen keine Parkplätze zur Verfügung. Besucher aus der näheren Umgebung werden gebeten, mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen. Alternativ können die städtischen Parkhäuser, Tiefgaragen und Parkplätze in der Innenstadt genutzt werden, die bis 24 Uhr geöffnet sind. Zusätzlich wird ein Park+Ride-Service angeboten. Für 5 Euro pro Person können Besucher ihr Auto am Festivalgelände an der Schüttorfer Straße/Am Kohschultenhof abstellen und mit dem Shuttlebus bequem zum Open-Air-Gelände und zurückfahren. Die erste Fahrt mit dem Shuttlebus startet um 15 Uhr.

Anfahrt Stuttgart

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Der Schlossplatz ist gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Mit dem Kauf eines Tickets ist das VVS-KombiTicket enthalten, das zur An- und Abreise in allen VVS-Verkehrsmitteln (2. Klasse) gilt. Wichtige Haltestellen in der Nähe sind:

U-Bahn und Bus: Hauptbahnhof (Arnulf-Klett-Platz), Schlossplatz, Charlottenplatz, Rathaus

S-Bahn: Linien S1 bis S6, Haltestellen Hauptbahnhof und Stadtmitte

Mit dem Auto

Für diejenigen, die mit dem Auto anreisen, bieten sich mehrere Parkhäuser in der Innenstadt an. Empfehlenswerte Parkmöglichkeiten sind:

Tiefgarage Baden-Württembergische Bank, Kleiner Schlossplatz (24h geöffnet)

Tiefgarage Königsbau Passagen, Bolzstraße 7 (24h geöffnet)

Tiefgarage Schillerplatz (Commerzbank) (24h geöffnet)

Tiefgarage Landtag, Konrad-Adenauer-Straße 3 (24h geöffnet)

Tiefgarage der Sparda-Bank / LBBW, Am Hauptbahnhof 2 (24h geöffnet)

Züblin Parkhaus, Lazarettstraße 5 (24h geöffnet)

Breuninger Parkhaus, Esslingerstraße (Mo – Sa bis 1 Uhr, So und Feiertag bis 24 Uhr geöffnet)

Wetter

Füssen

In Füssen ist es tagsüber wolkig mit Temperaturen zwischen 15 und 19 Grad. Abends klart es größtenteils auf, mit vereinzelten Wolken und einer Abkühlung auf 13 Grad.

Lingen

Ab Konzerttag beginn in Lingen der Morgen wolkig bei 16 Grad. Mittags und abends dominiert aber bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad ein überwiegend blauer Himmel mit vereinzelten Wolken.

Stuttgart

In Stuttgart bleibt die Wolkendecke von morgens bis nachmittags meist geschlossen, bei Temperaturen zwischen 16 und 22 Grad. Am Abend lockert die Bewölkung auf, mit Temperaturen von 18 bis 22 Grad.