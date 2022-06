„Stranger Things“: Neuer Trailer für Finale der vierten Staffel veröffentlicht

Das Warten hat ein Ende. Na ja, fast. Am 1. Juli werden die letzten beiden Folgen der viertel Staffel von „Stranger Things“ veröffentlicht, jetzt gibt es endlich einen Trailer. In etwa zwei Minuten bietet er einen kurzen Einblick in das lang erwartete Finale.

„Deine Freunde sind auf diesen Kampf nicht vorbereitet. Hawkins wird fallen“, warnt Dr. Brenner im Trailer. Kein gutes Zeichen für unsere Helden. Aber auch Detektiv Hopper (David Harbour), Fan-Liebling Steve (Joe Keery) und die tapfere Max (Sadie Sink) sind im Sneak-Peek zu sehen. Sie stehen dem Bösewicht Vecna gegenüber.

„Du kannst es nicht mehr aufhalten“, kündigt das Monster an. Aber wir erinnern uns: Eleven hat ihre Kräfte wieder zurückerlangt. Für die weitere Dose Optimismus sorgt der Soundtrack. Musikalisch untermalt wird der Trailer von dem Song, der Max das Leben rettete: „Running Up That Hill“, von Kate Bush

Internationaler Erfolg

Bisher wurde der erste Teil der vierten Staffel bereits 781 Millionen Stunden gestreamt. Es sei somit die meistgesehene englischsprachige Staffel aller Zeiten, heißt es von offizieller Seite. Ein riesiger Erfolg für Netflix.

Für die Duffer-Brüder, die als Showrunner fungieren, soll nach der fünften Staffel Schluss sein. „Man muss einfach sagen – ja, das ist es, das stimmt für mich, das ist unausweichlich. So muss es sein“, erklärten sie im Interview mit „NME“. An Spin-Off-Serien wird aber bereits gedacht.