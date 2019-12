Streaming-Tipp: Westernhagen kommentiert die Partie BVB gegen RB Leipzig

„Die With Your Boots On“: Der britische Fußball-Erstligist läuft künftig mit Trikots von Iron Maiden auf.

Fehlt nur noch die Trikotnummer „666": Iron Maiden wird Ticketsponsor beim britischen Fußballverein West Ham United. Bandbassist Steve Harris verhandelte die Kooperation zwischen Iron Maiden und dem Erstligisten – Harris ist Fan des Vereins und wäre fast selbst dort Profi geworden. Nun läuft die Mannschaft bei Heimspielen in den Trikots der Metal-Legenden auf. Ein bisschen Dampf hat West Ham United durchaus nötig: Das Team steht derzeit auf dem 17. Platz der Premier League. Beim Heimspiel gegen FC Arsenal werden die neuen Leibchen erstmals übergestülpt. Die Kollektion trägt den Namen „Die With Your Boots On".