Bei einem Auftritt ihrer „Celebration“–Tour machte sich Madonna bei einigen Fans durch eine Ansage zwischen zwei Liedern unbeliebt. In Inglewood, Kalifornien, sah die Sängerin einen sitzenden Fan im Publikum – das passte ihr gar nicht. „Was machst du denn da drüben im Sitzen? Was bringt es dir, zu sitzen?“, fragte sie den Fan.

Nach genauerem Hinsehen nahm die 65-Jährige jedoch wahr, dass der Fan nicht tanzscheu, sondern an einen Rollstuhl gebunden war. Schnell entschuldigt sie sich: „Oh okay. Politisch inkorrekt. Bitte entschuldige. Ich bin froh, dass du hier bist“.

Der peinliche Moment wurde von einem Konzertbesucher festgehalten und bei Twitter geteilt. Über 11 Millionen Mal wurde der Clip bereits aufgerufen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus X Corp. Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Fan im Rollstuhl verteidigt Madonna

Auf Social Media hagelt es aufgrund von Madonnas wenig einfühlsamer Interaktion einen Shitstorm. „Sie sollte in den Ruhestand gehen!“, schrieb ein User. Jetzt meldete sich der Fan im Rollstuhl selbst zu Wort. Vanessa Gorman ist seit einem Autounfall 1999 querschnittsgelähmt. Die Lust an Konzerten lässt sie sich aber nicht nehmen. Die Frau nimmt Madonna nach dem Konzert-Vorfall in Schutz: „Manche Leute sitzen im Rollstuhl und können stehen. Sie hatte keine Ahnung, dass ich gelähmt bin!“, erzählte Gorman „TMZ“.

Des Weiteren sei sie froh darüber, von Madonna bemerkt worden zu sein und konnte den Rest des Abends so auch genießen. „Ich wusste, dass das ein Versehen war.“