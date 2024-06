Auf Instagram tummeln sich nicht nur endlos viele Promis, sondern auch zig Haustiere der Stars. So offenbarte Ed Sheeran mit seinem Account für Calippo und Dorito schon so einige besonders intime Einblicke in sein Leben mit zwei Katzen. Aber auch Megan Thee Stallion liebt es, mit dem eigens für ihre Französische Bulldoggem angelegten Instagram-Kanal für warmherzige Momente im Netz zu sorgen. Aber was wäre, wenn die Hunde und Katzen sich selbst um ihre Social-Media-Auftritte kümmern und noch Geld auf einzelne Postings werfen könnten?

Eine Studie von „RANT Casino“ hat nun ausgerechnet, wie viel Moneten die Tiere mit Instagram und Sponsored Posts machen könnten. Als Bestverdiener können sich auch direkt die grauen Hunde von Megan Thee Stallion platzieren.

Erster Platz: Die Frenchies von Megan Thee Stallion

Sie haben über 515.000 Follower und ihre Beiträger werden bis um die 63.000 Mal mit einem Herzchen versehen. Die Studie hat daraus einen Wert von 2.326 Euro pro Post errechnet. Damit haben sie ihre Nasen ganz weit vorn.