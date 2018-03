Falls Sie ein Anhänger von The Smiths sein sollten, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie ein neurotischer Mensch sind. Legen Sie hingegen öfter ein Album von Björk auf, dann sind Sie vermutlich ein recht aufgeschlossener Mensch und genießen es, neue Erfahrungen zu machen. Das gilt übrigens auch, wenn Tom Waits zu ihren Lieblingsmusikern gehört.

Daten von Facebook

Wie wir inzwischen wissen, hat das Beratungsunternehmen Cambridge Analytica, inzwischen genauso wie Facebook im Kreuzfeuer der Kritik, seinen Ansatz zur Persönlichkeitsdifferenzierung aus der Stanford/Cambridge-Forschung übernommen. Dafür wurden Daten von mehr als 50 Millionen Facebook-Nutzern verwendet, ohne deren Zustimmung vorher abzufragen, um eigene Verhaltensmodelle zu entwickeln und schließlich potenzielle Wähler in verschiedenen politischen Kampagnen gezielt anzusprechen.

Die Studie von 2015 verwendete eine Facebook-App namens myPersonality, ein vom Psychometrics Center entwickeltes 100-Fragen-Quiz, das Persönlichkeitseigenschaften wie Extrovertiertheit und Neurotizismus einer Person bewertet. Die etwa 70.000 Befragten gaben der App Zugang zu ihren Facebook-Profilen (und den Facebook-Profilen ihrer Freunde!), so dass die Forscher schließlich untersuchen konnten, wie verschiedene Persönlichkeitsmerkmale mit deren Likes auf Facebook korrespondierten.

Fans von Nightwish sind oft introvertiert

Die Studie ergab nach Angaben von „NME“ auch, dass Fans von Cheryl zu den am wenigsten aufgeschlossenen Persönlichkeiten gehören, während Hörer von Bring Me The Horizon als die „am wenigsten gewissenhaften“ gelten können. Extrovertierte entschieden sich statistisch auffallend oft für die Musik der Rapper Gucci Mane und Waka Flocka Flame. Introvertierte legten sich dafür gerne auf Nightwish fest.