Als Marilyn Manson das letzte Mal in New York auftrat, wurde er von einer Bühnenrequisite, die herabfiel, schwer getroffen. Die Show musste vorzeitig beendet werden, der Schock-Rocker wurde schnell in ein Krankenhaus gebracht. Die Folgen waren ein gebrochenes Bein und zahlreiche ausgefallene Konzerte.

Die Promo-Maschine für sein neues Album, „Heaven Upside Down", geriet so etwas ins Stocken. Dennoch erholte sich Manson recht schnell und am Donnerstag (15. Februar) spielte der Musiker dann zum ersten Mal wieder in der Stadt (um genau zu sein: im Hammerstein Ballroom), die ihm zuletzt einen ganzen Abend zerstörte.

Betrunken und von der Rolle?

Wie „Brooklyn Vegan“ berichtet, endete diese Show allerdings auch früher als geplant. Nach nur sechs Lieder verließ Manson wieder die Bühne, nachdem auf der Bühne nach Angaben vieler Fans einfach nichts klappen wollte und er reichlich verwirrt wirkte. Vielleicht lag es aber auch am Publikum. Wie die Online-Seite berichtet, bat der Sänger das Publikum mehrmals, in seiner Richtung „I Love you“ zu schmettern.

Den Liebesentzug bestrafte Manson mit einem ziemlich peinlichen Abgang. Er ließ sein Mikrofon fallen, rammte einen Verstärker um und verzog sich hinter der Bühne. Beweisvideos gibt es – das Internet kennt eben keine Gnade – natürlich auch.

Im Netz forderten viele Zuschauer ihr Geld vom Veranstalter zurück. Andere fühlten sich derart gelangweilt, dass sie sich schon einen Bühnenunfall herbei fantasierten. Ein Reddit-User beschrieb es noch härter: „Er war besoffen. Er war eine Katastrophe auf der Bühne.“ Angeblich sollen viele Fans „Fuck You Manson! gerufen haben, als das Licht wieder anging.