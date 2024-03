Styx: Ricky Phillips verlässt Band nach über 20 Jahren

Ricky Phillips, der Bassist der Rockband Styx, hat angekündigt, die Gruppe zu verlassen. In einer Nachricht an seine Fans gab er bekannt, sich von der Bühne zurückziehen zu wollen.

„Ich gehe nicht in den Ruhestand, ich mache nur eine Pause“

„Die letzten mehr als 20 Jahre, in denen ich mit meinen Freunden von Styx auf Tournee war und Aufnahmen gemacht habe, sind zu Ende“, erklärte der 71-Jährige. „Ich mache eine Pause von der Tournee. Ich gehe nicht in den Ruhestand, ich mache nur eine Pause.“ 2003 stieß der US-Amerikaner zu der Gruppe von Tommy Shaw, Todd Sucherman und Lawrence Gowan dazu.

Hier zur Meldung von Ricky Phillips‘ Ausstieg:

Er gibt die Musik nicht komplett auf

„Derzeit habe ich ein Angebot angenommen, ein Projekt in einem Studio in der Nähe meines Wohnortes mitzuproduzieren“, erklärt er. „Ich weiß schon seit meiner Kindheit, dass mir Live-Auftritte im Blut liegen, also werde ich mit der Zeit alle zukünftigen Engagements und Verpflichtungen bekannt geben. Aber im Moment werden Melissa und ich von zu Hause aus Kaffee trinken und essen … mit unseren Haustieren in der Nähe.“ Obwohl er also plant, langsamer zu machen und sich zu entspannen, wird er die Musik nicht ganz aufgeben.

Er schreibt, dass er die „abenteuerlichen Tage der Aufnahmen und Tournee mit Styx“ immer gut in Erinnerung halten wird. „Und ich werde die wunderbar verrückten und treuen Styx-Fans vermissen … deren lächelnde Gesichter ich oft öfter gesehen habe als meine eigene Familie.“

Styx reagiert auf Ricky Phillips‘ Ausstieg

Die Band drückten ihre Unterstützung für Phillips‘ Entscheidung aus und postete ein Statement, in dem sie ihrem ehemaligen Bandkollegen alles Gute wünschen.

„Es war eine Freude, zwei Jahrzehnte mit Ricky Phillips bei Styx zu verbringen, und wir wünschen ihm alles Gute für sein nächstes Abenteuer“, teilte die Band über soziale Medien mit. „Er wird immer ein Teil der Styx-Familie sein und wir werden seine Präsenz auf unserer Bühne und in unserem Tourleben vermissen.“