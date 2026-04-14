RM über den Sinn des Lebens: „Ich versuche, universelle Dinge auszudrücken“

BTS waren von Anfang an kein gewöhnliches Idol-Konzept in Südkorea – und ihr Leader hatte großen Anteil daran. RM, bürgerlicher Name Kim Namjoon, war ein lernbegeisterter Teenager, dessen einzige Rebellion darin bestand, „auf die Straße zu gehen und zu rappen“, als er bei BigHit Music unterschrieb, dem Label, das BTS schließlich um ihn herum aufbaute. Seine Wurzeln im Underground und sein Gespür für das Unkonventionelle kommen auf seinen Soloalben „Indigo“ und „Right Place, Wrong Person“ am reinsten zum Ausdruck – doch er lenkt auch die Musik seiner Gruppe in kantigere Gefilde. Sein Lieblingstrack auf „Arirang“ ist „FYA“, unter anderem weil JPEGMafia als Co-Autor dabei war und Produzenten wie Diplo und Flume beteiligt waren. Im Gespräch lässt RM nichts aus – auch weil er an die Nachwelt denkt. „Ich glaube, dieses Magazin und dieses Interview mit Ihnen sind einfach ein weiteres Dokument“, sagt er Mitte Februar im Hauptquartier von Hybe in Seoul, „auf das ich zurückblicken kann, wenn ich so um die 50 bin.“ (Den Gruppen-Coverartikel über BTS gibt es hier.)

Sie sind ein wandelnder Widerspruch: Ihr Geschmack ist alternativ, und trotzdem sind Sie der Leader der größten Band der Welt und machen großartige Popmusik für die breite Masse.

Ich glaube, dieser Widerspruch ist meine Krise – aber gleichzeitig … gehören beide Seiten zu mir. Ich höre Popmusik. Ich liebe sie … Ich verfolge immer die Charts. Manchmal, wenn ich meinen Kopf nicht zu sehr anstrengen möchte, suche ich einfach die Top 50 Global raus und höre sie durch. Aber manchmal denke ich: „Mann, das reicht nicht. Ich muss tiefer graben.“

Es ist so interessant, Ihre Soloalben zu hören – es klingt wie die Musik, die Sie vielleicht gemacht hätten, wenn es BTS nie gegeben hätte. Mich fasziniert, dass Sie als Künstler überhaupt an diesen Punkt gelangen konnten.

Wenn alle Ja sagen, will ich unbedingt Nein sagen. Während meiner Zeit bei BTS habe ich es geliebt, aber natürlich gab es auch Dinge, die ich wirklich gehasst habe. Und ich konnte all diese Gefühle nicht einfach leugnen. Aber ich glaube, ich wusste, was ich den Leuten zeigen und was ich lieber verbergen und in ein Album verwandeln sollte. Als ich als Solokünstler zurückkam, dachte ich: „Mann, ich muss das jetzt tun. Ich muss das sagen, denn wenn man zu siebt ist, muss man seine Rolle spielen.“ Manchmal muss man nett sein, weil viele Kinder uns zuschauen – aber ich habe mit der Musik auf der Straße angefangen, mit Rappen. Und ich kann dem einfach nicht widerstehen. Manchmal will ich einfach diesen Scheiß machen … Also bei Soloprojekten … konnte ich mich vielleicht ausdrücken, ohne an wirtschaftliche Dinge zu denken.

Ich konnte einen Song mit Little Simz machen, mit Moses Sumney. Das sind großartige Künstler … Ich habe wirklich versucht, die Wände einzureißen. Ich habe mir alle Haare abrasiert. Kein Make-up. Und all diese alternativen Sounds und Künstler. Das war eine wirklich tolle Herausforderung, ich habe enorm viel gelernt, und das hat mir sehr geholfen, als ich letztes Jahr für dieses Album wieder in den Studios in L.A. war.

2022 haben Sie Pharrell Williams erzählt, dass Sie Musik zwar immer noch lieben, bildende Kunst aber vielleicht noch mehr. Sind Sie zur Musik zurückgekehrt, und wie war dieser Weg für Sie?

Ich glaube, Musik ist immer da. Sie ist einfach die Wurzel, und manchmal kann man nicht widerstehen, wenn ein Song läuft, den man liebt, und man einfach anfängt zu tanzen oder den Kopf zu nicken. Und ich glaube, bildende Kunst erfordert manchmal mehr Hintergrundwissen, mehr Training, mehr intellektuelle Auseinandersetzung. Beim Militär habe ich so viele Alben gehört. Ich glaube, ich bin gerade wieder mehr verliebt in Musik … Das Dijon-Album war großartig. Ich habe mein Spotify Wrapped gecheckt – das Dijon-Album, ich glaube, ich habe es mehr als 500 Minuten gehört.

Sie haben deutlich gemacht, dass Sie die Singles, die BTS 2020 und 2021 veröffentlicht haben, verwirrt haben – in Bezug auf die Identität der Gruppe.

Ich glaube, ich weiß es immer noch nicht. Ich denke, ein Musiker sollte mit seiner Musik sprechen … Ich bin immer noch wirklich verwirrt, weil ich beim Militär dachte: Wenn das alles vorbei ist und wir alle zurückkommen … dann gibt es vielleicht einen sehr präzisen, klaren Konsens, auf den wir uns alle einigen können. Aber das war nicht wirklich so. Ich denke, diese 14 Tracks könnten so etwas wie eine Antwort sein – noch unscharf, aber vielleicht trotzdem eine Antwort auf alle, die sich fragen: „Was ist BTS im Jahr 2026?“ Für dieses Album versuche ich, universellere Dinge auszudrücken – Liebe, Schmerz, Nostalgie. Ich glaube, das ist immer noch mein Ding: persönliche Erfahrungen in universelle Emotionen und Gefühle übersetzen.

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Haben Sie jemals daran gedacht, ein Buch zu schreiben?

Wirklich schon. Aber je mehr Bücher man liest, desto mehr merkt man, dass man es nicht kann – weil es so viele großartige Texte und Schriftsteller auf der Welt gibt. Ich schäme mich fast, wenn ich versuche, selbst etwas aufzuschreiben. Also schreibe ich Tagebuch. Manchmal schreibe ich blöde Essays. Vielleicht kann ich sie irgendwann zusammenführen und überarbeiten. Aber ein Buch zu schreiben klingt für mich beängstigender als ein Album zu machen.

Was tun Sie, um den Kopf freizubekommen?

Ich glaube, Spazierengehen ist großartig – weil man sich dabei tatsächlich körperlich bewegt und die Landschaft wahrnimmt. Man lässt sich einfach treiben. Das hilft mir, runterzukommen, den Stress und all die Gedanken loszulassen und in den Himmel zu schauen. Aber Instagram, YouTube, Netflix – die fressen meine Zeit.

Der Militärdienst war nicht leicht für Sie. Erholen Sie sich noch psychisch davon? Wie geht es Ihnen damit?

Ich glaube, ich bin da ziemlich rausgekommen – wenn wir es eine Höhle nennen … Es sind acht Monate vergangen, und ich glaube, es geht mir gerade gut. Aber manchmal, wenn ich einschlafen will und es plötzlich auftaucht, sage ich mir: „Ach, Mann, vergiss es. Ich bin fertig damit. Ich bin nicht mehr beim Militär.“ Aber diese Erfahrung, psychisch wirklich auf dem Tiefpunkt gewesen zu sein – ehrlich gesagt glaube ich, dass sie mir hilft. Jetzt schlafe ich in meinem Bett. Es geht mir gut. Das ist die beste Selbsttherapie.

Tiefpunkt und Neuanfang

Hat diese Erfahrung verändert, was Sie als Mensch vom Leben wollen?

Ich will immer im Jetzt leben. Im Augenblick. Es gibt einfach so viele Dinge im Jahr 2026, die uns davon ablenken, wirklich im Jetzt zu sein. Wenn wir uns Reels und all diese Shorts anschauen, denken wir, wir leben im Jetzt – aber sie lenken mich nur immer wieder ab. Ich vermisse wirklich die Zeiten, in denen ich einfach im Regen spaziert bin und über alles nachgedacht habe.

Das waren die Momente, in denen ich wirklich im Jetzt gelebt habe. Ich will wirklich nicht an die Vergangenheit und die Zukunft denken, weil sie nur Fantasie sind – aber es ist wirklich schwer, sich auf den Moment zu konzentrieren, in dem man gerade ist … Ich versuche immer wieder, das Handy wegzulegen und vielleicht ein Buch zu lesen. Ich bemühe mich, nicht an die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken, denn die Zukunft kommt nie.

Sie waren an diesem dunklen Ort, und Sie haben ihn verlassen. Es war nicht für immer. Was würden Sie einem Fan sagen, der sich gerade so fühlt?

Ich habe das überwunden – die Krise, die ich letztes Jahr hatte, bedingt durch all diese Umstände. Körperlich bin ich raus, aber mental gestehe ich mir einfach diesen grundlegenden Kummer ein. Ich weiß nicht, wie man ihn nennt, aber er ist immer da, irgendwo in meinem Herzen. Ich glaube, ich bin immer noch dabei, herauszufinden, wer ich bin. Ich bin vielleicht zu sensibel – mehr als andere … Oder ich denke zu viel.

Dämonen und Lebensfreude

Manchmal kann ich nicht schlafen. Aber will ich sterben? Nein. Ich versuche, das Leben zu lieben. Spazierengehen, gute Freunde, Drinks, Musik, dieses Interview. Ich kämpfe noch immer gegen innere Dämonen, und vielleicht wird das für immer so sein – und für immer ist zu lang, wie ich schon sagte. Aber ich will nur eine Sache sagen: Schlicht und einfach – ich glaube, das Leben macht Spaß … nicht weil ich bei BTS bin oder ein Star im Rampenlicht. Einfach so – das Leben macht Spaß, und leben ist besser.